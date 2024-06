Dove vedere Italia-Bosnia stasera in tv: ultima amichevole pre-Europeo oggi 9 giugno, in diretta streaming e in chiaro

L'Italia di Spalletti gioca l'ultimo match amichevole prima di volare in Germania per disputare Euro 2024.

Dopo il deludente pareggio contro la Turchia di Montella (0-0 a Bologna), l'Italia di Spalletti affronta la Bosnia nell'ultima gara amichevole pre-Europeo.

Manca pochissimo all'Europeo, che prenderà il via venerdì prossimo con il match inaugurale della Germania; il giorno dopo, invece, sarà la volta della Nazionale azzurra, di scena contro l'Albania sabato 15 giugno.

La gara contro la Bosnia e Herzegovina servirà per testare alcuni giocatori e la loro forma, per poi volare in Germania e provare a difendere il titolo di Campioni in carica conquistato nel 2021 in quel di Wembley.