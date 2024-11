Dove vedere l'Italia contro il Belgio in tv giovedì: diretta gratis della Nazionale, penultima partita di Nations League anche in streaming in chiaro

Belgio-Italia è l'ultima trasferta degli azzurri in Nations League, prima del match finale contro la Francia: dove guardarla in tv e streaming.

Quinta e penultima partita del girone di Nations League per l'Italia di Spalletti, a caccia del passaggio nella fase finale del torneo. Con un pareggio o una vittoria, infatti, la Nazionale azzurra è certa di giocare per il titolo nel 2025.

Belgio-Italia si gioca allo Stadio Re Baldovino di Bruxelles giovedì 14 novembre, mentre il match che chiuderà il girone sarà quello tra la squadra di Spalletti e la Francia, di scena il 16 novembre a Milano.

Come di consueto la partita dell'Italia si può vedere in diretta tv in chiaro e gratis: il nuovo interesse dei tifosi per la Nazionale, in virtù degli ultimi incoraggianti risultati porterà milioni di persone a seguirla live.