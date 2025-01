Dove vedere Dinamo Zagabria-Milan mercoledì sera in tv: alle 21:00 diretta della Champions, si chiude il girone

Dinamo Zagabria vs AC Milan

Si chiude la fase a gironi, il Milan affronta la Dinamo di Cannavaro nella serata di mercoledì: dove guardare la partita in tv e streaming dalle 21.

Conquistati i playoff, il Milan di Conceicao spera ora di evitarli passando direttamente ai playoff. Qualche km più a est i rossoneri si giocano il passaggio alla fase successiva in quel di Zagabria contro la Dinamo di Fabio Cannavaro, tecnico italiano approdato in terra croata da qualche settimana.

Dinamo-Milan si gioca mercoledì 29 gennaio 2025 alle ore 21:00, in contemporanea con tutte le altre partite dell'ultima giornata del girone: una serata leggendaria per la Champions League, con sedici incontri tutti allo stesso orario.

Offerta enorme per tutti gli appassionati della Champions League, che mercoledì potranno scegliere tra sedici partite. I tifosi del Milan potranno vedere la partita dei rossoneri in tv e streaming tramite l'abbonamento a Sky o NOW.