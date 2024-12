Dove vedere Bayer Leverkusen-Inter in tv: in palio gli ottavi di Champions, canale e diretta della partita

Bayer-Inter, dove guardare il match di martedì 10 dicembre in tv e streaming: la sesta partita di Champions può valere gli ottavi nel 2025.

Gli spareggi sono già assicurati, ma l'Inter vuole evitare di giocare due gare in più in Champions League dopo la fase a gironi. A Leverkusen la squadra di Inzaghi punta gli ottavi diretti, che potrebbero arrivare in caso di successo contro i campioni di Germania in carica.

Sfida fondamentale per l'Inter quella di martedì 10 dicembre, così da guadagnare il primo passo importante nella Champions 2024/2025, che vedrà gli ottavi di scena nelle prime due setitmane di marzo. La squadra italiana arriva dal 3-1 di campionato contro il Parma, maturato il 6 dicembre.

Anche il Bayer si è quasi guAdagnato il pass per gli ottavi, visti i dieci punti in classifica che lo rendono tra le migliori otto della Champions League fin qui.