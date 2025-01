Dove vedere Barcellona-Betis in tv oggi: la Coppa del Re in diretta stasera su Youtube gratis e in chiaro dalle 21:00

Vincitore della Supercoppa Spagnola, il Barcellona torna in campo stasera contro il Betis: come vedere la Coppa del Re in tv oggi, alle ore 21:00.

Il Barcellona ha vinto il primo trofeo spagnolo del 2025 surclassando il Real Madrid. Ora, nuovamente in Spagna dopo il trofeo conquistato a Jeddah (Arabia Saudita), la squadra di Flick ospita in Catalogna il Betis per il nuovo turno di Coppa del Re. Nella serata di mercoledì 15 gennaio, alle ore 21:00, Lewandowski e compagni sfidano il Betis nella partita in gara unica degli ottavi. Qualora il Barcellona passi il turno, approdando così ai quarti di Coppa del Re, affronterà una squadra che verrà definita dal prossimo sorteggio del 20 gennaio. Il Valencia è la prima delle otto squadre che si giocheranno la Coppa del Re nei prossimi mesi, mentre il Real Madrid di Ancelotti scenderà in campo il 16 gennaio contro il Celta Vigo, nella stessa giornata in cui i Campioni in carica dell'Atheletic Bilbao se la vedranno contro l'Osasuna. L'articolo prosegue qui sotto