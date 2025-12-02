(C)Getty Images
Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid oggi in tv: live in abbonamento, gratis in differita
BARCELLONA-ATLETICO, CHI LA TRASMETTE LIVE?
Dazn detiene i diritti della Liga 2025/2026 e trasmette di fatto anche la partita di stasera tra Barcellona e Atletico Madrid.
Gli abbonati a Dazn possono seguire il big match di oggi live dalle 21:00 al pari di chi ha attivato zona Dazn su Sky: in quest'ultimo caso basta accedere al canale 214 denominato Dazn 1 per seguire la sfida spagnola in diretta sul satellite.
Attualmente il Barcellona guida la classifica con 34 punti davanti al Real Madrid (33), Villarreal (32) e allo stesso Atletico di Simeone (31), deciso ad agganciare i blaugrana in vetta.
BARCELLONA-ATLETICO GRATIS IN DIFFERITA
Alle 23:45 di oggi, circa un'ora dopo la conclusione del match in terra catalana, è possibile guardare Barcellona-Atletico Madrid gratis e in chiaro e su Italia 1.
Sul sesto canale del digitale terrestre, al 106 via Sky o tramite l'app e il sito di Mediaset Infinity, la partita della Liga è disponibile per chiunque voglia seguirla interamente.
Sia che si conosca il risultato finale prima di vederla, sia in caso di nessuno spoiler fino alle 20:45, Barcellona-Atletico non è certo una partita da perdere.
GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI
20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW
20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW
21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW
23.45 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - ITALIA 1 (differita)
I PRECEDENTI BARCELLONA-ATLETICO
Ultima vittoria del Barcellona: 2/4/2025, 1-0 (Coppa del Re)
Ultimo pareggio: 25/2/2025, 4-4 (Coppa del Re)
Ultima vittoria dell'Atletico: 21/12/2024, 2-1 (Liga)
Vittorie totali Barcellona: 112
Pareggi totali: 57
Vittorie totali Atletico Madrid: 77
