Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid oggi in tv: live in abbonamento, gratis in differita

Alle 23:45 di oggi, circa un'ora dopo la conclusione del match in terra catalana, è possibile guardare Barcellona-Atletico Madrid gratis e in chiaro e su Italia 1.

Sul sesto canale del digitale terrestre, al 106 via Sky o tramite l'app e il sito di Mediaset Infinity, la partita della Liga è disponibile per chiunque voglia seguirla interamente.

Sia che si conosca il risultato finale prima di vederla, sia in caso di nessuno spoiler fino alle 20:45, Barcellona-Atletico non è certo una partita da perdere.