Barcelona Atletico de Madrid(C)Getty Images
Francesco Schirru

Dove vedere Barcellona-Atletico Madrid oggi in tv: live in abbonamento, gratis in differita

Contemporaneamente a Juventus-Udinese di Coppa Italia, in Spagna si gioca il big match della Liga tra Barcellona e Atletico Madrid: match in chiaro in differita o live dalle 21:00 in abbonamento.

  • BARCELLONA-ATLETICO, CHI LA TRASMETTE LIVE?

    Dazn detiene i diritti della Liga 2025/2026 e trasmette di fatto anche la partita di stasera tra Barcellona e Atletico Madrid.

    Gli abbonati a Dazn possono seguire il big match di oggi live dalle 21:00 al pari di chi ha attivato zona Dazn su Sky: in quest'ultimo caso basta accedere al canale 214 denominato Dazn 1 per seguire la sfida spagnola in diretta sul satellite.

    Attualmente il Barcellona guida la classifica con 34 punti davanti al Real Madrid (33), Villarreal (32) e allo stesso Atletico di Simeone (31), deciso ad agganciare i blaugrana in vetta.

  • BARCELLONA-ATLETICO GRATIS IN DIFFERITA

    Alle 23:45 di oggi, circa un'ora dopo la conclusione del match in terra catalana, è possibile guardare Barcellona-Atletico Madrid gratis e in chiaro e su Italia 1.

    Sul sesto canale del digitale terrestre, al 106 via Sky o tramite l'app e il sito di Mediaset Infinity, la partita della Liga è disponibile per chiunque voglia seguirla interamente.

    Sia che si conosca il risultato finale prima di vederla, sia in caso di nessuno spoiler fino alle 20:45, Barcellona-Atletico non è certo una partita da perdere.

  • GUIDA TV, LE PARTITE DI OGGI

    20.30 Fulham-Manchester City (Premier League) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K e NOW

    20.30 Bournemouth-Everton (Premier League) - SKY SPORT (canale 251) e NOW

    21.00 Juventus-Udinese (Coppa Italia) - ITALIA 1

    21.00 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)

    21.00 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen (Coppa di Germania) - SKY SPORT MAX e NOW

    21.15 Newcastle-Tottenham (Premier League) - SKY SPORT UNO e NOW

    23.45 Barcellona-Atletico Madrid (Liga) - ITALIA 1 (differita)

  • I PRECEDENTI BARCELLONA-ATLETICO

    Ultima vittoria del Barcellona: 2/4/2025, 1-0 (Coppa del Re)

    Ultimo pareggio: 25/2/2025, 4-4 (Coppa del Re)

    Ultima vittoria dell'Atletico: 21/12/2024, 2-1 (Liga)

    Vittorie totali Barcellona: 112

    Pareggi totali: 57

    Vittorie totali Atletico Madrid: 77

