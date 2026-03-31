Dove si sta giocando Bosnia-Italia, finale playoff che vale il Mondiale? Stadio, capienza e città

Bosnia-Italia si può vedere... anche dal balcone. Tra lo stadio Bilino Polje di Zenica e il fiume Bosna, c’è infatti un palazzo di venti piani da cui è possibile assistere alle partite.

"Subito dopo la semifinale playoff per il Mondiale vinta da Dzeko e compagni contro il Galles, su Instagram ho pubblicato un post ironico" ha raccontato alla Gazzetta, Dino Mujanovic, uno dei residenti.

"Ho pensato di affittare il mio balcone a 500€ per la partita contro l’Italia. Il prezzo includeva barbecue e una bevanda a scelta. Ovviamente scherzavo, invece amici e tifosi mi hanno scritto decine di messaggi".

“Su Instagram ricevo notifiche in continuazione, pure il telefono squilla ininterrottamente. Le persone mi hanno contattato offrendomi qualsiasi cosa: soldi, un fuoristrada russo. Addirittura due tonnellate di pellet per alimentare il riscaldamento”.

"La richiesta più strana? Una tonnellata di patate per il prossimo inverno. Ho ignorato tutte le richieste, molte erano ironiche. Con il mio post puntavo a questo, era una provocazione, non una reale offerta”.