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Dove si sta giocando Bosnia-Italia, finale playoff che vale il Mondiale? Stadio, capienza e città
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LA FINALE PLAYOFF IN BOSNIA, NON IN ITALIA
Dopo aver giocato la semifinale a Bergamo, l'Italia è in trasferta per provare ad assicurarsi un posto al prossimo Mondiale, di scena a giugno in Messico, Canada e Stati Uniti.
Bosnia-Italia si gioca proprio nei Balcani, dopo che il sorteggio UEFA ha definitivo i padroni di casa: alcuni mesi è stato deciso che la vincente tra Bosnia Erzegovina e Galles avrebbe ospitato nel proprio paese la vincente tra Italia e Galles.
Nessun merito sportivo, dunque, ma solamente il sorteggio che non ha sorriso alla Nazionale azzurra.
LA CITTÀ DI ZENICA
Zenica, città della Bosnia-Erzegovina, ospita la finalissima playoff che porterà una tra Bosnia e Italia al Mondiale di giugno-luglio.
La città conta circa 110.000 abitanti e fa parte del cantone di Zenica-Doboj Canton. Situata a circa 70 km di Sarajevo, Zenica ha acquisito tale nome nei primi decenni del 1400, ma non è ancora chiaro il motivo preciso di tale scelta.
Secondo la tradizione orale bosniaca, la città prende il nome dalla pupilla dell'occhio, ovvero proprio 'zenica'. Secondo altri, il nome della città potrebbe derivare dalla parola zenit, visto e considerando come si trovi al centro della Bosnia ed Erzegovina.
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LO STADIO DI BOSNIA-ITALIA
Impianto da oltre 15.000 posti, ma originariamente da più del doppio, il Bilino Polje che ospita Bosnia-Italia vede al suo interno appena 10.400 spettatori per la finale playoff.
La limitata capienza per la finale è data dalla sanzione FIFA successiva a Bosnia-Romania: gli incidenti durante il match hanno causato la chiusura dei settori B, C e D della tribuna Sud e delle prime tre file della tribuna Ovest.
I tifosi bosniaci presenti allo staadio sono poco più di 9.000, mentre i restanti sono azzurri (meno di 1.000).
Inaugurato nel 1997 e ristrutturato nel 2012, sorge a Bulevar Kulina Bana bb, a pochi metri dal fiume Bosna.
I BALCONI PER BOSNIA-ITALIA
Bosnia-Italia si può vedere... anche dal balcone. Tra lo stadio Bilino Polje di Zenica e il fiume Bosna, c’è infatti un palazzo di venti piani da cui è possibile assistere alle partite.
"Subito dopo la semifinale playoff per il Mondiale vinta da Dzeko e compagni contro il Galles, su Instagram ho pubblicato un post ironico" ha raccontato alla Gazzetta, Dino Mujanovic, uno dei residenti.
"Ho pensato di affittare il mio balcone a 500€ per la partita contro l’Italia. Il prezzo includeva barbecue e una bevanda a scelta. Ovviamente scherzavo, invece amici e tifosi mi hanno scritto decine di messaggi".
“Su Instagram ricevo notifiche in continuazione, pure il telefono squilla ininterrottamente. Le persone mi hanno contattato offrendomi qualsiasi cosa: soldi, un fuoristrada russo. Addirittura due tonnellate di pellet per alimentare il riscaldamento”.
"La richiesta più strana? Una tonnellata di patate per il prossimo inverno. Ho ignorato tutte le richieste, molte erano ironiche. Con il mio post puntavo a questo, era una provocazione, non una reale offerta”.
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IL PRECEDENTE DEL 2009
Diciasette anni fa, nel novembre 2009, lo Stadion Bilino Polje ospitò un altro spareggio per il Mondiale, in quel caso quello del 2010.
La Bosnia Erzegovina perse contro il Portogallo per 1-0, lo stesso risultato dell'andata: per questo motivo furono i lusitani ad approdare al Mondiale, mentre i padroni di casa dovranno aspettare altri cinque anni per vivere la prima storica Coppa del Mondo.
Lo stadio in cui milita la squadra locale del Zenica ha ospitato anche altre storiche partite, tra cui la prima assoluta della rappresentativa bosniaca, terminata 0-0 contro l'Albania (novembre 1995).