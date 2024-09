Douglas Luiz già "bocciato"? Le idee di Thiago Motta verso Juventus-PSV

Vigilia di Champions per la Juventus: i bianconeri affrontano il PSV e Douglas Luiz può nuovamente essere escluso da Thiago Motta.

In una Juventus che non ha brillato contro l'Empoli, Douglas Luiz ha faticato anche più degli altri compagni.

Il brasiliano ha esordito da titolare dopo le prime partite in panchina ma non si può dire che abbia sfruttato alla grande la chance concessa da Thiago Motta.

Il tecnico parlerà oggi in conferenza stampa (ore 13:30) ma difficilmente darà indicazioni sulla formazione che scenderà in campo in Champions League contro il PSV.

Douglas Luiz rischia nuovamente di finire fuori dagli undici titolari dopo la prova non convincente a Empoli? Cosa filtra verso l'esordio europei dei bianconeri.