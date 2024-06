Douglas Luiz alla Juventus, non è ancora fatta: cosa manca per il rinforzo dei bianconeri

Continua il pressing della Juventus per Douglas Luiz: manca però ancora l'accordo con l'Aston Villa.

Non è un mistero l'interesse della Juventus per Douglas Luiz, individuato da Cristiano Giuntoli quale rinforzo perfetto per il centrocampo in vista della prossima stagione.

Il brasiliano è un obiettivo sensibile, anche se negli ultimi giorni la trattativa tra i due club sembra essersi un po' inceppata: manca ancora qualcosa, insomma, prima della definitiva fumata bianca.

Sullo sfondo resta l'annuncio imminente di colui che sarà il nuovo allenatore di Vlahovic e compagni: con ogni probabilità si tratterà di Thiago Motta, che si è da poco salutato col Bologna.