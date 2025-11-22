Rissa in Nizza-Marsiglia dopo il primo goal di Greenwood, intanto l'ex Manchester United è capocannoniere in Ligue 1

Mentre continua a ricostruire la sua carriera al Marsiglia, Greenwood ha già espresso la sua felicità nel club, nonostante le voci che lo vorrebbero tentato dal ritorno in Inghilterra.
A luglio ha dichiarato: "Spero di essere ancora qui il prossimo anno e di giocare in Champions League. Altri giocatori mi hanno detto che sarebbe speciale giocare qui. Penso che sia stata una stagione molto positiva, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.
Ho avuto un bambino qui con la mia ragazza, mi sento a casa, è un posto davvero speciale. Non molte persone hanno l'opportunità di venire a Marsiglia e giocare per un club così straordinario.
Sono contento dei goal che ho segnato quest'anno. È un ottimo risultato per me e con i giocatori e lo staff che abbiamo qui, tutto è possibile".