Rissa in Nizza-Marsiglia dopo il primo goal di Greenwood, intanto l'ex Manchester United è capocannoniere in Ligue 1

L'arbitro Jeremie Pignard ha poi portato l'accendino al delegato della partita e ha chiesto a entrambe le squadre di radunarsi vicino alla linea laterale. Ma poco dopo è scoppiata una rissa con il portiere del Marsiglia Geronimo Rulli e il difensore del Nizza Ali Al-Abdi al centro della scena. I due sono stati ammoniti.

Il Nizza era già arrabbiato per quello che riteneva essere un fallo di Aubameyang sul difensore Juma Bah nell'azione he ha portato al goal di Greenwood. Ma dopo un controllo da parte del Video Assistant Referee (VAR), il goal è stato convalidato, ponendo fine alla rissa che ha interrotto la partita per tre minuti.

Il Marsiglia ha poi registrato una schiacciante vittoria sui suoi acerrimi rivali, con Greenwood che ha segnato di nuovo al 53', prima delle reti dell'ex Juve Timothy Weah e di Igor Paixao. Gli uomini di De Zerbi sono balzati in testa alla classifica grazie a questa vittoria, con il PSG che sabato sera ospiterà il Le Havre.