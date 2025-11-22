Pubblicità
FBL-FRA-LIGUE1-NICE-MARSEILLEAFP

Rissa in Nizza-Marsiglia dopo il primo goal di Greenwood, intanto l'ex Manchester United è capocannoniere in Ligue 1

Scoppia la rissa durante l'anticipo di Ligue 1 tra Nizza e Marsiglia, tutto nasce dopo il primo goal di Greenwood che ora è il capocannoniere del campionato francese.

Mason Greenwood ha scatenato una rissa di massa dopo aver segnato il suo primo goal nella vittoria per 5-1 del Marsiglia sui rivali del Nizza nell'anticipo di Ligue 1.

 L'ex attaccante del Manchester United è ora il capocannoniere del campionato francese grazie alla doppietta realizzata venerdì sera.

Ma come detto il primo goal di Greenwood ha acceso gli animi in campo.

  • EMERSON COLPITO DA UN OGGETTO

    Già in vantaggio grazie al goal dell'ex attaccante dell'Arsenal e del Chelsea Pierre-Emerick Aubameyang all'11', Greenwood ha raddoppiato il vantaggio del Marsiglia con il primo dei suoi due goal all'Allianz Riviera. Il tiro del 24enne ha subito una deviazione che ha spiazzato il portiere del Nizza Yehvann Diouf.

    Greenwood e i suoi compagni del Marsiglia hanno poi festeggiato il goal davanti agli ultras di casa, uno dei tanti fattori scatenanti delle scene spiacevoli che hanno rovinato l'incontro. 

    Secondo Ligue 1+, tramite l'emittente francese RMC Sport, il difensore del Marsiglia Emerson Palmieri è stato colpito con un accendino lanciato da un tifoso del Nizza.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-NICE-MARSEILLEAFP

    RISSA DAVANTI ALLA PANCHINA

    L'arbitro Jeremie Pignard ha poi portato l'accendino al delegato della partita e ha chiesto a entrambe le squadre di radunarsi vicino alla linea laterale. Ma poco dopo è scoppiata una rissa con il portiere del Marsiglia Geronimo Rulli e il difensore del Nizza Ali Al-Abdi al centro della scena. I due sono stati ammoniti.

    Il Nizza era già arrabbiato per quello che riteneva essere un fallo di Aubameyang sul difensore Juma Bah nell'azione he ha portato al goal di Greenwood. Ma dopo un controllo da parte del Video Assistant Referee (VAR), il goal è stato convalidato, ponendo fine alla rissa che ha interrotto la partita per tre minuti.

    Il Marsiglia ha poi registrato una schiacciante vittoria sui suoi acerrimi rivali, con Greenwood che ha segnato di nuovo al 53', prima delle reti dell'ex Juve Timothy Weah e di Igor Paixao. Gli uomini di De Zerbi sono balzati in testa alla classifica grazie a questa vittoria, con il PSG che sabato sera ospiterà il Le Havre.

  • GREENWOOD CAPOCANNONIERE DELLA LIGUE 1

    I due goal di Greenwood lo hanno portato a superare l'attaccante dello Strasburgo Joaquin Panichelli in cima alla classifica dei marcatori della Ligue 1. Ha ora segnato 10 volte in 13 partite di campionato con l'OM nel 2025-26, oltre ad aver trovato la rete in un'occasione in Champions League.

    L'attaccante nato a Bradford ha lasciato il Manchester United, squadra della Premier League, dopo che le accuse a suo carico, tra cui tentato stupro e aggressione, sono state ritirate nel febbraio 2023. È passato in prestito al Getafe, squadra della Liga, prima di firmare un contratto con il Marsiglia nel 2024, segnando 21 goal in 34 partite di Ligue 1 nella scorsa stagione.

  • FBL-ENG-FA CUP-MAN UTD-ASTON VILLAAFP

    LA GIOIA DI GREENWOOD

    Mentre continua a ricostruire la sua carriera al Marsiglia, Greenwood ha già espresso la sua felicità nel club, nonostante le voci che lo vorrebbero tentato dal ritorno in Inghilterra.

    A luglio ha dichiarato: "Spero di essere ancora qui il prossimo anno e di giocare in Champions League. Altri giocatori mi hanno detto che sarebbe speciale giocare qui. Penso che sia stata una stagione molto positiva, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo.

    Ho avuto un bambino qui con la mia ragazza, mi sento a casa, è un posto davvero speciale. Non molte persone hanno l'opportunità di venire a Marsiglia e giocare per un club così straordinario.

    Sono contento dei goal che ho segnato quest'anno. È un ottimo risultato per me e con i giocatori e lo staff che abbiamo qui, tutto è possibile".

  • ORA LA SFIDA AL NEWCASTLE IN CHAMPIONS LEAGUE

    Greenwood spera di segnare contro il Newcastle in Champions League martedì. Nonostante stia volando in campionato, l'OM ha faticato nella massima competizione europea per club, perdendo tre delle prime quattro partite. Il Newcastle, invece, è sesto in classifica con tre vittorie e una sola sconfitta nelle prime quattro partite.

    Dopo la vittoria del Marsiglia sul Nizza, l'allenatore De Zerbi ha dichiarato: "Naturalmente è una cosa positiva [vincere], ci riempie di entusiasmo e ci dà una spinta morale. Ed è positivo anche per la classifica.

    È importante per [le partite contro] Newcastle e Tolosa. Ora dobbiamo mettere da parte quella vittoria e andare avanti".