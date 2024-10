Dopo il Pallone d'Oro c'è il Golden Boy, Yildiz sfida il favorito Yamal per il premio

Nella lista dei 25 finalisti c'è anche l'attaccante della Juventus: il grande favorito, però, resta lo spagnolo dei blaugrana.

Il Pallone d'Oro 2024 è già alle spalle, tocca ora al premio Golden Boy dell'anno in corso: nella lista dei finalisti c'è anche la giovane stella della Juventus, Kenan Yildiz.

Nella lista dei 25 candidati finali, però, c'è anche il nome di Lamine Yamal, il vero e proprio favorito finale per la conquista del riconoscimento al miglior Under 21 militante in Europa.

L'attaccante bianconero, però, è indubbiamente tra i talenti di maggior spessore nel panorama europeo e potrebbe posizionarsi nelle prime posizioni.