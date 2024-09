Disavventura Juventus Next Gen: squadra costretta a passare la notte in aeroporto

Juventus Next Gen costretta a passare la notte all'aeroporto di Trapani dopo la sfida di Serie C: guasto al velivolo.

Non è andata benissimo la trasferta di Trapani per la Juventus Next Gen di Paolo Montero, fermata sul pari in Sicilia e alle prese con una disavventura avvenuta dopo il triplice fischio.

Squadra e staff sono stati infatti costretti a passare la notte all'aeroporto, da dove non è stato possibile partire nelle ore immediatamente successive all'incontro.

Un inconveniente non banale per la società piemontese, inserita nel girone C di Serie C con le squadre del Sud per essere differenziata da Atalanta Under 23 e Milan Futuro.