DIRETTA: Milan-Monza LIVE! Gli aggiornamenti dal Trofeo Silvio Berlusconi

AC Milan vs Monza

Antipasto di Serie A a San Siro: il Milan riceve il Monza nel segno del comune ex Presidente, prima volta a San Siro per Fonseca e Morata.

Sarà San Siro a ospitare quest'anno la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi.

Il Milan e il Monza si sfidano nel nome del comune ex Presidente, in un appuntamento che porterà per la prima volta Paulo Fonseca ed Alvaro Morata davanti al proprio pubblico.

Gara particolare anche per il mister dei brianzoli, Alessandro Nesta, che sfiderà da avversario il club con cui ha vinto tutto in carriera.

La gara si potrà seguire su questa diretta testuale, che vi offrirà l'opportunità di non perdere neanche un aggiornamento.