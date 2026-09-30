Diouf terzino sinistro con la Francia: com'è andato, le prospettive verso l'Italia e cosa cambia per l'Inter

Andy Diouf ha spiegato a più riprese, quasi in maniera ossessiva, come il suo ruolo preferito sia quello per cui teoricamente l'Inter lo avrebbe portato a Milano un anno fa: quello della mezzala in un centrocampo a tre (o a cinque).
Solo che questo, in pratica, non è mai accaduto. Né con il club, né in Nazionale. Dove Diouf ha esordito un paio di giorni fa, in Belgio, e naturalmente non lo ha fatto dove avrebbe voluto. Dettagli, naturalmente, perché contro i Diavoli Rossi la serata è stata memorabile lo stesso, ma così è.
Il nuovo ct dei Bleus, Zinedine Zidane, ha schierato Diouf in un ruolo ancora una volta inedito: terzino sinistro di una difesa a quattro. Si è dimostrato convinto della propria scelta, sia a parole che con i fatti. Ed è un esperimento che rischia ora di non rimanere isolato.
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