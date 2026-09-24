Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Andy Diouf France ZidaneGetty Images
Marco Trombetta

Diouf subito titolare con la Francia: in un nuovo ruolo dipinto per lui da Zidane

UEFA Nations League A
Francia
Turchia vs Francia
Turchia

Nuovo ruolo per Andy Diouf con la Francia: Zidane pronto a lanciarlo subito da titolare in Nations League contro la Turchia.

Pubblicità

Titolare con l'Inter e adesso anche con la Nazionale: ma che momento sta vivendo Andy Diouf?

Alla prima storica convocazione con la Francia, l'esterno dell'Inter è subito pronto ad essere protagonista in un ruolo inedito.

  • PRIMA VOLTA CON LA FRANCIA

    Fino ad oggi, Diouf aveva disputato soltanto due partite con la Nazionale Olimpica francese nel 2024.

    Deschamps non lo aveva mai convocato prima, ma c'è anche da dire che non aveva mai raggiunto i picchi di rendimento che sta raggiungendo quest'anno con la maglia dell'Inter.

    Agli occhi di Zidane non è passato inosservato e infatti al primo giro di convocazioni da nuovo ct della Francia lo ha subito tirato dentro.

    • Pubblicità

  • NUOVO RUOLO CON ZIDANE

    Nel corso della sua carriera, Diouf ha giocato praticamente in ogni ruolo del centrocampo, facendo persino la punta col Basilea e nella scorsa stagione anche con l'Inter.

    Non aveva però mai fatto il terzino in una difesa a 4, perlopiù sinistro. Ed è proprio in quella posizione che lo vede Zidane.

    “Giocherà in un ruolo diverso rispetto all’Inter, io voglio vederlo da terzino sinistro”, l'annuncio in conferenza.

    E contro la Turchia va subito verso una maglia da titolare, considerando che l'unica alternativa è rappresentata da Truffert.

    Zidane, nel suo nuovo corso, tra le tanti esclusioni, ha deciso infatti di lasciare a casa sia Theo Hernandez che Digne, utilizzati come titolari agli ultimi Mondiali.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UNA SOLUZIONE ANCHE PER L'INTER

    Qualora l'esperimento dovesse funzionare, Diouf a sinistra potrebbe diventare una soluzione interessante anche per l'Inter.

    Vero che da quel lato ci sono Dimarco e Carlos Augusto, ma spesso il brasiliano è stato utilizzato come braccetto e a quel punto Diouf rappresenterebbe un cambio anche per Dimarco, specie quando tornerà Spence a pieno regime sulla destra.

    Ma pure in un'ipotetica difesa a 4, magari a gara in corso, sbloccare Diouf da terzino sinistro darebbe un'ulteriore opzione in più a Chivu.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
UEFA Nations League A
Turchia crest
Turchia
TUR
Francia crest
Francia
FRA