Diouf subito titolare con la Francia: in un nuovo ruolo dipinto per lui da Zidane

Fino ad oggi, Diouf aveva disputato soltanto due partite con la Nazionale Olimpica francese nel 2024.

Deschamps non lo aveva mai convocato prima, ma c'è anche da dire che non aveva mai raggiunto i picchi di rendimento che sta raggiungendo quest'anno con la maglia dell'Inter.

Agli occhi di Zidane non è passato inosservato e infatti al primo giro di convocazioni da nuovo ct della Francia lo ha subito tirato dentro.