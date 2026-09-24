Diouf subito titolare con la Francia: in un nuovo ruolo dipinto per lui da Zidane

Titolare con l'Inter e adesso anche con la Nazionale: ma che momento sta vivendo Andy Diouf?
Alla prima storica convocazione con la Francia, l'esterno dell'Inter è subito pronto ad essere protagonista in un ruolo inedito.
Titolare con l'Inter e adesso anche con la Nazionale: ma che momento sta vivendo Andy Diouf?
Alla prima storica convocazione con la Francia, l'esterno dell'Inter è subito pronto ad essere protagonista in un ruolo inedito.
Fino ad oggi, Diouf aveva disputato soltanto due partite con la Nazionale Olimpica francese nel 2024.
Deschamps non lo aveva mai convocato prima, ma c'è anche da dire che non aveva mai raggiunto i picchi di rendimento che sta raggiungendo quest'anno con la maglia dell'Inter.
Agli occhi di Zidane non è passato inosservato e infatti al primo giro di convocazioni da nuovo ct della Francia lo ha subito tirato dentro.
Nel corso della sua carriera, Diouf ha giocato praticamente in ogni ruolo del centrocampo, facendo persino la punta col Basilea e nella scorsa stagione anche con l'Inter.
Non aveva però mai fatto il terzino in una difesa a 4, perlopiù sinistro. Ed è proprio in quella posizione che lo vede Zidane.
“Giocherà in un ruolo diverso rispetto all’Inter, io voglio vederlo da terzino sinistro”, l'annuncio in conferenza.
E contro la Turchia va subito verso una maglia da titolare, considerando che l'unica alternativa è rappresentata da Truffert.
Zidane, nel suo nuovo corso, tra le tanti esclusioni, ha deciso infatti di lasciare a casa sia Theo Hernandez che Digne, utilizzati come titolari agli ultimi Mondiali.
Qualora l'esperimento dovesse funzionare, Diouf a sinistra potrebbe diventare una soluzione interessante anche per l'Inter.
Vero che da quel lato ci sono Dimarco e Carlos Augusto, ma spesso il brasiliano è stato utilizzato come braccetto e a quel punto Diouf rappresenterebbe un cambio anche per Dimarco, specie quando tornerà Spence a pieno regime sulla destra.
Ma pure in un'ipotetica difesa a 4, magari a gara in corso, sbloccare Diouf da terzino sinistro darebbe un'ulteriore opzione in più a Chivu.
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