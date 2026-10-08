Dietrofront di Čeferin, c’è la ricandidatura alla UEFA: “Convinto dalle federazioni”

Attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali della UEFA, Aleksander Čeferin ha commentato ufficialmente il suo dietrofront.

“Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia - ha sottolineato il numero uno del calcio europeo -Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e lo abbiamo fatto come una squadra unita. C'è ancora molto lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta - le parole di Ceferin - La mia ambizione resta la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione. Sono inoltre profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche da parte loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno”.