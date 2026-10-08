Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
알렉산데르 체페린 (Aleksander Ceferin)Getty Images
Matteo Occhiuto

Dietrofront di Čeferin, c’è la ricandidatura alla UEFA: “Convinto dalle federazioni”

Nonostante avesse promesso di non volere il quarto mandato, il voto unanime delle 55 federazioni a Berlino ha convinto il numero uno del calcio europeo a riproporsi nelle elezioni del 2027.

Pubblicità

È un clamoroso dietrofront politico quello di Aleksander Čeferin. Lo sloveno, in carica dal 2016 come Presidente UEFA, ha ufficializzato a Berlino che correrà per ottenere il quarto mandato. Completamente capovolto lo scenario prospettato a febbraio 2024, quando Čeferin aveva garantito che non si sarebbe mai ripresentato, sottolineando anzi la propria stanchezza e la necessità di “sangue nuovo” per la UEFA. 


  • LE PAROLE DI ČEFERIN

    Attraverso una nota diffusa dai canali ufficiali della UEFA, Aleksander Čeferin ha commentato ufficialmente il suo dietrofront.

    “Voglio ringraziare le federazioni nazionali per la loro fiducia - ha sottolineato il numero uno del calcio europeo -Negli ultimi anni abbiamo affrontato sfide straordinarie e lo abbiamo fatto come una squadra unita. C'è ancora molto lavoro importante da portare avanti e per questo ho accettato la loro richiesta - le parole di Ceferin - La mia ambizione resta la stessa: mantenere unito il calcio europeo, rendere il nostro sport più forte e lasciare la Uefa pronta per la prossima generazione. Sono inoltre profondamente grato alla mia famiglia. Questa decisione richiede molto anche da parte loro e non avrei potuto prenderla senza la loro comprensione e il loro sostegno”.

  • QUANDO SI VOTERÀ PER IL NUOVO PRESIDENTE UEFA

    Il mandato numero tre si Čeferin si esaurirà nei prossimi mesi, mentre le elezioni per il prossimo presidente si terranno il 22 aprile 2027 ad Astana, in Kazakistan, in occasione del 51º Congresso Ordinario della UEFA. In realtà, lo sloveno potrà concorrere per un quarto eventuale mandato grazie a una modifica regolamentare approvata proprio all'inizio del 2024 a Parigi, che ha ridefinito il conteggio dei limiti di mandato escludendo il suo primo insediamento parziale del 2016.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • CHI POTREBBE SFIDARE ČEFERIN

    Al momento, non esiste uno sfidante ufficiale o un oppositore interno per contendere a Čeferin la presidenza UEFA. Anzi, il plebiscito che ha convinto l’attuale numero uno del calcio europeo a ricandidarsi potrebbe portare a una tornata elettorale con un solo candidato. 

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • UNA UEFA COMPATTA

    Confermare la propria permanenza blindata a Nyon potrebbe permettere a Čeferin di rinsaldare l'asse europeo e opporsi frontalmente all'espansione commerciale e politica voluta dalla FIFA. Il tavolo è apparecchiato: la corsa verso Astana 2027 ridisegnerà non solo il destino della UEFA, ma i rapporti di forza dell'intero calcio mondiale. 

  • Pubblicità
    Pubblicità