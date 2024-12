Saluta Messi per andare in Premier League: cessione record per Diego Gomez al Brighton

Diego Gomez lascia l'Inter Miami e Messi per approdare in Inghilterra: trasferimento "storico" per il club.

Messi o la Premier League? Diego Gomez ha scelto di salutare il fuoriclasse argentino e l'Inter Miami per affrontare una nuova avventura, accettando la proposta del Brighton. Il centrocampista classe 2003 si trasferisce al Brighton; è ufficiale il suo passaggio in Premier. Si tratta di una grande operazione per il club statunitense visto le cifre dell'accordo che la rendono la cessione più remunerativa nella storia dell'Inter Miami. L'articolo prosegue qui sotto Il comunicato e i dettagli del trasferimento di Diego Gomez al Brighton.