Di padre in figlio: il Real Madrid ha messo nel suo mirino Cristiano Ronaldo Jr.

Da un Cristiano Ronaldo all'altro. Quella che potrebbe sembrare poco più di una semplice suggestione, potrebbe presto diventare realtà.
Secondo quanto riportato infatti da 'The Athletic' e confermato da 'Marca', il Real Madrid sta pensando di accogliere Cristiano Ronaldo Jr., ovvero il figlio di CR7, una delle più grandi leggende del club dei Blancos.
Il Real non solo sta seguendo da vicino i progressi del giovanissimo talento portoghese, ma ha avuto modo in tempi recenti di osservarlo molto da vicino.