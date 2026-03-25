Di padre in figlio: il Real Madrid ha messo nel suo mirino Cristiano Ronaldo Jr.

Sebbene sia nato negli Stati Uniti, Ronaldo Jr. ha deciso di seguire le orme del papà Ronaldo e di rappresentare il Portogallo.

Lo scorso maggio è entrato a far parte del giro della rappresentativa U15, con la quale ha anche giocato quattro partite segnando due goal.

Da allora ha mosso significativi passi in avanti, tanto che lo scorso ottobre è stato convocato dall'U16 del Portogallo, con la quale ha già collezionato sei presenze ed un goal.