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Cristiano Ronaldo Jr Portugal 2025Getty/GOAL
Leonardo Gualano

Di padre in figlio: il Real Madrid ha messo nel suo mirino Cristiano Ronaldo Jr.

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Cristiano Ronaldo Jr. si sta allenando in questi giorni con le giovanili del Real Madrid: il club dei Blancos sta pensando di metterlo sotto contratto.

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Da un Cristiano Ronaldo all'altro. Quella che potrebbe sembrare poco più di una semplice suggestione, potrebbe presto diventare realtà.

Secondo quanto riportato infatti da 'The Athletic' e confermato da 'Marca', il Real Madrid sta pensando di accogliere Cristiano Ronaldo Jr., ovvero il figlio di CR7, una delle più grandi leggende del club dei Blancos.

Il Real non solo sta seguendo da vicino i progressi del giovanissimo talento portoghese, ma ha avuto modo in tempi recenti di osservarlo molto da vicino.

  • SI STA ALLENANDO A MADRID

    Cristiano Ronaldo Jr., nei giorni scorsi si è unito alla formazione Cadete A del Real Madrid per svolgere alcune sessioni di allenamento.

    E' stato provato nella posizione di esterno e dovrebbe trattenersi ancora per qualche giorno nel centro sportivo di Valdebebas per continuare a lavorare sotto la supervisione dello staff tecnico dei Blancos.

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  • ATTUALMENTE GIOCA ALL'AL NASSR

    Ronaldo Jr. ha iniziato a muovere giovanissimo i suoi passi nel mondo del calcio.

    Ha seguito il padre Cristiano in tutte le ultime avventure, tanto che ha già avuto modo di giocare nelle giovanili di Manchester United e Juventus.

    Attualmente milita nelle giovanili dell'Al Nassr, ovvero il club che ha accolto Cristiano Ronaldo nel dicembre del 2022.


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  • NEL GIRO DELL'U15 DEL PORTOGALLO

    Sebbene sia nato negli Stati Uniti, Ronaldo Jr. ha deciso di seguire le orme del papà Ronaldo e di rappresentare il Portogallo.

    Lo scorso maggio è entrato a far parte del giro della rappresentativa U15, con la quale ha anche giocato quattro partite segnando due goal.

    Da allora ha mosso significativi passi in avanti, tanto che lo scorso ottobre è stato convocato dall'U16 del Portogallo, con la quale ha già collezionato sei presenze ed un goal.

  • 16 ANNI A GIUGNO

    Classe 2010, Cristiano Ronaldo Jr. compirà 16 anni il prossimo giugno.

    Esterno offensivo proprio come suo padre, è un destro naturale che predilige partire da sinistra per poi accentrarsi e cercare la conclusione.

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