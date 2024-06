"Di Lorenzo e Kvaratskhelia restano al Napoli": il loro ruolo con Conte

Antonio Conte ha tolto dal mercato Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia, considerandoli perni del progetto: dove giocherebbero nel suo Napoli.

"Se parliamo di ricostruzione e diamo via i giocatori migliori, è un controsenso. Se hanno dei problemi li risolvano: alla fine la decisione è sempre mia. I giocatori che fanno parte del progetto saranno al 200% del Napoli, questo deve essere chiaro a tutti".

Antonio Conte al popolo azzurro si è presentato così, con pensieri fermi e decisi. In particolare per ciò che concerne il mercato, togliendo di fatto Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia dall'elenco di chi ha le valigie in mano.

Questioni da definire, da continuare ad affrontare, da sistemare, ma con la volontà regina del neo tecnico azzurro di tenersi stretti due tra i principali artefici dello Scudetto diventati nodi da sciogliere.

Conte non vuole sentir ragioni né assistere a "teatrini", come sottolineato nella conferenza andata in scena al Palazzo Reale: Di Lorenzo e Kvara "restano". E allora, tra la frattura da ricomporre col capitano e la proposta di rinnovo presentata al georgiano e a chi - padre e agente - ne cura gli interessi e ne ha messo in bilico la permanenza forte del blitz messo in atto dal PSG (con tanto di stoccata recapitata da De Laurentiis ad Al-Khelaifi), al momento bisogna ritenere terzino e fantasista due pilastri del nuovo ciclo.

"Il capitano, oltre a essere un giocatore top, lo considero una persona molto perbene e molto importante nello spogliatoio. E lo stesso dicasi per Khvicha. Penso che l'anno scorso la frustrazione abbia portato a situazioni non limpide. Ma le difficoltà ci stanno, siamo tutti uomini, bisogna rimboccarsi le maniche tutti insieme".

Ma in che ruolo giocherebbero Di Lorenzo e Kvaratskhelia nel Napoli di Conte? Ipotizziamo le rispettive collocazioni nello scacchiere che ha in mente il tecnico salentino, anticipato a parole durante la presentazione di mercoledì.