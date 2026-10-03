Di Lorenzo ha perso il posto? L'Italia si coccola Kayode, il capitano del Napoli non è più intoccabile

Di Lorenzo, nel frattempo, quasi non ha giocato nelle due partite ravvicinate tra Turchia e Francia. E quel "quasi" è relativo agli 8 minuti collezionati dal capitano del Napoli su 180.

Il campione d'Europa 2021 è stato inserito in campo da Mancini nel finale della partita di Bursa, con il risultato ampiamente in ghiaccio. Mentre allo Stade de Francia è rimasto in panchina dall'inizio alla fine, guardando Kayode e compagni difendere con le unghie e con i denti l'1-1 e sfiorare il colpaccio.

Di Lorenzo, sì, aveva giocato contro il Belgio. E non era andata bene. Aveva sofferto Godts, era crollato come il resto della squadra. Bisognava cambiare qualcosa e Mancini lo ha fatto, trovando risposte adeguate nelle altre due partite.