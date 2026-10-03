Di Lorenzo ha perso il posto? L'Italia si coccola Kayode, il capitano del Napoli non è più intoccabile

Attenzione: a destra si rischia di assistere a un passaggio di consegne che sarebbe in qualche modo storico. E a una staffetta tra uno dei grandi vecchi e uno dei giovani più promettenti dell'Italia.
Giovanni Di Lorenzo si è guardato tutta Francia-Italia dalla panchina. Il che non era scontato, considerata la delicatezza dell'impegno e il fatto che il nostro terzino destro avrebbe dovuto tenere a bada uno dei migliori talenti del calcio europeo, ovvero Doué.
Eppure il terzino in questione, ovvero Michael Kayode, ce l'ha fatta. Nonostante una relativa inesperienza a questi livelli, nonostante fosse alla sua seconda presenza in Nazionale. E ora ha tutta l'intenzione di non mollare l'osso, ovvero la maglia da titolare.
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