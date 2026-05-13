Derby di Roma, Sarri all'attacco: "Domenica vengo, lunedì no. Fossi il presidente non presenterei neanche la squadra..."

Squalificato in occasione della finale di Coppa Italia, Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è comunque intervenuto al termine della gara persa contro l'Inter, che ha così consegnato la coppa alla squadra nerazzurra. Oltre a discutere del match, visto da lontano, il mister biancoceleste è nuovamente intervenuto sulla questione 37esimo turno, visto il caos relativo al Derby di Roma.

La storia è ormai nota: il Derby programmato alle 12:30 di domenica al pari delle altre partite delle squadre impegnate nella corsa Champions, è stato spostato dalla Prefettura a lunedì. Tra dichiarazioni, attacchi, ricorsi e prese di posizione, non è ancora chiaro quando si giocherà il match tra Lazio e Roma, ma Sarri non ha dubbi: è necessario farla disputare di lunedì.

Sarri aveva già espresso questo pensiero in vista della finale di Coppa Italia e dopo il match contro l'Inter ha rincarato la dose, in maniera piuttosto specifica.