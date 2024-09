In seguito ad una dura lite maturata dopo il match tra PSG e Rennes, il tecnico spagnolo ha deciso di non convocare l'attaccante in Champions.

Tra i protagonisti dell'atteso match di Champions League tra Arsenal e PSG non ci sarà Ousmane Dembélé. L'attaccante francese verrà infatti escluso dall'elenco dei convocati che potranno prendere parte alla sfida in programma domani all'Emirates Stadium di Londra. Il classe 1997 è stato infatti escluso dal tecnico Luis Enrique, come riferito da RMC Sport, per motivi di natura disciplinare. L'articolo prosegue qui sotto