De Zerbi ha il matchpoint salvezza: sfida al Leeds, il Tottenham può andare a +4 sul West Ham

Occasione d’oro in casa Tottenham. Dopo la grande paura delle ultime settimane, la formazione inglese potrebbe compiere lo scatto decisivo per la salvezza, ospitando nel Monday Night della 36esima giornata di Premier il Leeds. I gialloblu sono salvi da ieri sera: il ko del West Ham con l’Arsenal ha reso impossibile il raggiungimento da parte degli Hammers.
E così, in caso di vittoria, De Zerbi volerebbe a +4 a due turni dalla fine, avvicinando in maniera quasi decisiva l’obiettivo del mantenimento della Premier League.