De Zerbi ha il matchpoint salvezza: sfida al Leeds, il Tottenham può andare a +4 sul West Ham

Con De Zerbi in panchina, il Tottenham ha collezionato 7 punti. Dopo il negativo esordio contro il Sunderland, che ha battuto per 1-0 gli Spurs, è arrivato il pari col Brighton e i due successi in trasferta contro Aston Villa e Wolves. De Zerbi ha una media punti da 1,75 a partita e, stasera, potrebbe arrivare il primo dolcissimo successo casalingo.