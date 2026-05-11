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Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

De Zerbi ha il matchpoint salvezza: sfida al Leeds, il Tottenham può andare a +4 sul West Ham

Premier League
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Tottenham Hotspur
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Occasione d’oro in casa Tottenham. Dopo la grande paura delle ultime settimane, la formazione inglese potrebbe compiere lo scatto decisivo per la salvezza, ospitando nel Monday Night della 36esima giornata di Premier il Leeds. I gialloblu sono salvi da ieri sera: il ko del West Ham con l’Arsenal ha reso impossibile il raggiungimento da parte degli Hammers. 

E così, in caso di vittoria, De Zerbi volerebbe a +4 a due turni dalla fine, avvicinando in maniera quasi decisiva l’obiettivo del mantenimento della Premier League. 


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    IL KO DEL WEST HAM CON L’ARSENAL

    Il West Ham è andato ko domenica pomeriggio nel big match con l’Arsenal. Il derby londinese è stato deciso da una rete di Trossard nel finale, lasciando gli Hammers a quota 36 punti. Ne ha, invece, 37 il Tottenham, con De Zerbi che in caso di vittoria col Leeds andrebbe a quota 40. A 43, invece, i gialloblu, ormai irraggiungibili dal West Ham viste le sole due gare e i sei punti a disposizione.

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  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    I NUMERI DEL TOTTENHAM CON DE ZERBI

    Con De Zerbi in panchina, il Tottenham ha collezionato 7 punti. Dopo il negativo esordio contro il Sunderland, che ha battuto per 1-0 gli Spurs, è arrivato il pari col Brighton e i due successi in trasferta contro Aston Villa e Wolves. De Zerbi ha una media punti da 1,75 a partita e, stasera, potrebbe arrivare il primo dolcissimo successo casalingo. 

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  • tottenham west hamGetty Images

    IL CALENDARIO DI TOTTENHAM E WEST HAM

    Nelle ultime due giornate di Premier, il Tottenham andrà poi a sfidare il Chelsea in trasferta e l’Everton in casa. Il West Ham, invece, dovrà affrontare il Newcastle fuori e il Leeds sul proprio campo. In caso andasse a +4, al Tottenham basterebbero tre punti per essere aritmeticamente certo di rimanere nella massima serie inglese.

  • De Zerbi TottenhamGetty Images

    CONTRATTO INCREDIBILE IN CASO DI SALVEZZA

    De Zerbi ha firmato un contratto faraonico col Tottenham. La scadenza sarà nel 2031, mentre lo stipendio renderà il mister bresciano il secondo più pagato della Premier, alle spalle di Guardiola: 14 milioni di euro. Sarà, inoltre, previsto un maxi bonus in caso di mantenimento della Premier. 


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