De Laurentiis: "Serie A portata avanti da 6/8 squadre, tutto il resto è fuffa"

Il presidente del Napoli ha presentato una proposta in audizione al Senato: "Voto ponderale a favore delle sei-otto società che sono determinanti".

Aurelio De Laurentiis in versione vulcanica. Non certamente una novità. Il presidente del Napoli ha parlato oggi della gestione politica del calcio italiano in un’audizione al Senato.

Il numero uno del club partenopeo ha toccato vari punti inerenti al movimento italiano e alla situazione in questo momento: format dei campionati ai problemi finanziari del sistema, fino alla violenza negli stadi.

“Questo campionato è portato avanti da sei, massimo otto società, e c’è bisogno che il governo lo capisca, tutto il resto è fuffa”.

De Laurentiis ha presentato la sua proposta per cambiare il calcio italiano.