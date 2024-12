Tra i migliori assistman d'Europa nel corso dell'anno, il belga proverà a diventare il numero uno con le ultime due partite di Serie A.

Alzi la mano chi si aspettava un Charles De Ketelaere tra i migliori d'Europa a fine 2024. Tante mani alzate, visto che la classe c'è sempre stata e la parentesi del Milan non sembrava per nulla indice di quanto il belga avrebbe potuto fare in Serie A. Alla fine CDK ha però probabilmente superato le aspettative, divenendo tra i migliori assistman del Vecchio Continente e top di gamma in territorio italiano.

Quando mancano due sole partite prima del nuovo anno, De Ketelaere è tra i campioni più importanti d'Europa, quelli da cento milioni e più per intenderci. Yamal, De Bruyne, Salah, e poi Nico Williams, Bruno Fernandes. Tra di loro anche il giocatore dell'Atalanta.

Parliamo di assist nei vari tornei, in cui De Ketelaere è riuscito ad essere non solo importante per l'Atalanta, ma bensì decisivo. Nessuno in Italia ha fatto meglio nel 2024 e in Europa solamente una manciata ha più passaggi decisivi del belga.