Date e orari della 38ª e ultima giornata di Serie A: quando si giocano Napoli-Cagliari, Como-Inter e le altre partite

Torino vs Roma

Bologna vs Genoa

Atalanta vs Parma Calcio 1913

Empoli vs Hellas Verona

Como vs Inter

AC Milan vs Monza

Lazio vs Lecce

Udinese vs Fiorentina

Venezia vs Juventus

SSC Napoli vs Cagliari

Comunicato ufficialmente il programma dell'ultimo turno di Serie A: le date e gli orari di tutte le partite, tra cui le due decisive per lo Scudetto.

Il velo sull'ultimo turno è stato finalmente tolto. La Lega Serie A ha ufficialmente comunicato le date e gli orari della trentottesima e ultima giornata del massimo campionato, decisiva per l'assegnazione dello Scudetto ma anche per i verdetti rimanenti in zona Europa (Champions, Europa League, Conference) e salvezza.

Napoli-Cagliari e Como-Inter si giocheranno in contemporanea venerdì alle ore 20:45: sarà nel weekend dunque e non giovedì che si disputeranno le sfide da cui arriverà la prima classificata e la seconda della Serie A 2024/2025.

Venerdì 23 maggio arriverà dunque la squadra Campione d'Italia, con il Napoli che dovrà battere il Cagliari per essere sicuro di vincere il campionato due anni dopo la conquista dello Scudetto con Spalletti. In alternativa i partenopei potrebbero anche pareggiare o perdere contro i rossoblù, a patto che l'Inter faccia lo stesso contro il Como.