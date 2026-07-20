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Da Vozinha a Messi, da Rodri a Messi, da Mbappé ad Haaland: la Top 11 dei Mondiali 2026

Coppa del Mondo
Opinion
L. Messi
K. Mbappe
J. Bellingham
Rodri
E. Haaland
M. Olise
Argentina
Spagna
Francia
Inghilterra
Norvegia
Cabo Verde
Vozinha
M. Cucurella
P. Porro
P. Cubarsi
L. Martinez
Storie

Il torneo si è concluso con il trionfo della Spagna sull'Argentina ed è stato segnato da prestazioni individuali di alto livello di vari giocatori: ecco la squadra ideale.

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Dopo cinque settimane, 104 partite e 308 goal, i Mondiali 2026 si sono chiusi. Da un punto di vista calcistico, il torneo non ha deluso: 48 squadre si sono affrontate in tre paesi nordamericani. Dopo l’eliminazione di 46 nazionali, in finale sono rimaste le prime due del ranking: Spagna e Argentina.

La finale, più fisica che tecnica, ha visto la Spagna prevalere grazie a un gol di Ferran Torres nei supplementari, lasciando Messi e compagni sconfortati.

Il torneo ha offerto una corsa alla Scarpa d’Oro epica: Messi ha duellato con i francesi Mbappé e Dembélé, con il norvegese Haaland e con gli inglesi Kane e Bellingham. Alla fine ha prevalso Mbappé, che non solo ha dominato in questa edizione ma, a 27 anni, è diventato il capocannoniere assoluto della storia dei Mondiali.

Non sorprende dunque trovarlo nella squadra del torneo di GOAL. Ma chi fa parte nella nostra formazione ideale dei Mondiali 2026?


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  • FBL-WC-2026-MATCH14-ESP-CPVAFP

    Portiere: Vozinha (Capo Verde)

    Vozinha, portiere quarantenne di Capo Verde, ha incantato il pubblico nordamericano e guidato la piccola nazionale africana agli ottavi. Gli «Squali Blu» non hanno vinto, ma i suoi interventi hanno garantito i pareggi con Spagna, Uruguay e Arabia Saudita, sufficienti per raggiungere i sedicesimi contro l’Argentina campione in carica.

    Il portiere è balzato agli onori delle cronache con 7 parate nello 0-0 all’esordio contro i futuri campioni, migliorandosi poi con 8 interventi nel match contro l’Argentina, dove la sua squadra ha tenuto testa a Messi e compagni fino ai supplementari.

    Oggi Vozinha è un eroe di culto, il suo nome è entrato nella leggenda dei Mondiali e persino una nuova specie di creatura marina è stata battezzata in suo onore.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terzino destro: Pedro Porro (Spagna)

    Un Mondiale può cambiare una carriera, e Pedro Porro ne è la prova. Il difensore del Tottenham non era nemmeno il terzino destro titolare della Spagna all’inizio del torneo, ma non si è più voltato indietro dopo aver sostituito Marcos Llorente negli ottavi contro l’Austria. Ora è campione del mondo.

    Contro l’Austria ha annullato la fascia sinistra avversaria e, con un colpo di testa, ha firmato il raddoppio. Titolare anche negli ottavi col Portogallo, è stato il migliore in campo con nove interventi difensivi. Nei quarti col Belgio ha confermato il proprio impatto, soprattutto in fase offensiva.

    In semifinale ha segnato il raddoppio con la freddezza di un veterano e in finale ha avviato lui l'azione risultata poi nel goal decisivo.

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  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Difensore centrale: Pau Cubarsí (Spagna)

    Accanto a Porro nella solida difesa spagnola, il 19enne Pau Cubarsí ha mostrato una qualità sorprendente, affermandosi come il miglior centrale del torneo in Nord America. È stato decisivo per la retroguardia di De la Fuente, che ha incassato un solo goal. Ciò gli è valso il premio come miglior giovane.

    Il gioiello del Barcellona ha marcato Cristiano Ronaldo, Mbappé e Messi, brillando soprattutto in semifinale contro il francese. Il suo controllo palla e i suoi passaggi spiegano perché il Barça lo consideri un talento pronto per il presente e per il futuro.

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  • Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Difensore centrale: Lisandro Martinez (Argentina)

    Dal punto di vista difensivo, questo non è stato un Mondiale memorabile per l’Argentina: i campioni in carica hanno rischiato l’eliminazione per tutta la fase a eliminazione diretta e sono arrivati in finale per un soffio. Pochi però incarnano la grinta della squadra come Lisandro Martinez.

    Il difensore del Manchester United compensa una scarsa altezza con tecnica e padronanza delle "arti oscure". Statisticamente tra i migliori centrali del torneo, si è rivelato decisivo anche in fase offensiva: assist millimetrico per Messi e goal imparabile nei supplementari contro Capo Verde agli ottavi. Un infortunio a gara in corso gli ha poi rovinato la finale.

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  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Terzino sinistro: Marc Cucurella (Spagna)

    Prima dei Mondiali 2026 c’erano dubbi su Marc Cucurella. Ora non più. I tifosi del Chelsea lo sapevano già: è tra i migliori terzini sinistri al mondo, e ora tutti sono d’accordo. Il nuovo acquisto del Real Madrid è stato una roccia sulla fascia spagnola e chiave del sistema di De la Fuente verso il secondo titolo.

    Il nuovo rinforzo di Mourinho non è stato superato in dribbling in nessuna delle cinque gare prima della finale, neutralizzando anche Dembélé e Olise nella semifinale contro la Francia. In fase offensiva ha fornito un assist contro l’Arabia Saudita e altri due, entrambi con cross precisi per Oyarzabal, negli ottavi contro l’Austria.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Centrocampista: Rodri (Spagna)

    Che tempismo perfetto per Rodri. Nel momento cruciale, il vincitore del Pallone d’Oro 2024 ha ritrovato la sua miglior forma e ha guidato la Spagna al trionfo. La stella del Manchester City è stato un metronomo, dettando il ritmo da vero regista, con centinaia di passaggi precisi e tanti interventi difensivi.

    Rodri è stato fondamentale per il gioco di De la Fuente. Ha vinto più duelli di qualsiasi altro centrocampista, servito il maggior numero di passaggi che hanno superato le linee difensive nell’ultimo terzo dal 2014 (62, record detenuto da Toni Kroos) e completato più passaggi in quella zona di qualsiasi altro giocatore. Inoltre, è il giocatore con il maggior numero di passaggi complessivi in un Mondiale dal 1966. Una lezione di gioco che gli è valsa il Pallone d’Oro del torneo.

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  • Jude BellinghamGetty Images

    Centrocampista: Jude Bellingham (Inghilterra)

    Onestamente, che fine avrebbe fatto l’Inghilterra senza Jude Bellingham? Per il secondo grande torneo di fila, la stella del Real Madrid è stata il faro dei Tre Leoni nei momenti difficili, e ancora una volta ha fatto la differenza. In Nord America ha segnato il 35% dei goal inglesi: sette reti che lo rendono il miglior marcatore della Nazionale in una singola edizione della Coppa del Mondo.

    La sua doppietta all’Azteca contro il Messico negli ottavi resterà nella storia, come il goal alla Croazia e la doppietta alla Norvegia.

    Bellingham è il giocatore dei momenti decisivi e ha zittito le polemiche sul suo posto da titolare con Tuchel. Il suo ruolo, oggi, è indiscutibile.

  • Michael Olise France 2026 World CupGetty

    Esterno destro: Michael Olise (Francia)

    Non c’era dubbio che Michael Olise portasse ai Mondiali la forma strepitosa vista con il Bayern, ma serviva una mossa tattica di Didier Deschamps per liberare il suo talento. L’ex ct ha invertito le posizioni di Olise e Dembélé dopo un solo match, spostando il primo nel ruolo di numero 10 e il secondo sulla fascia. Guarda caso, il talento del Bayern sembrava nato per quella posizione.

    Olise ha ricordato i vecchi numeri 10: vagava per il campo, cercava sempre la giocata e superava gli avversari con colpi di classe. Negli ottavi contro la Svezia ha dominato: due assist nel secondo tempo per Barcola e Mbappé, il primo dopo un tunnel a un difensore, il secondo con un filtrante che ha tagliato la difesa.

    L'ex giocatore del Crystal Palace ha così chiuso il torneo con 7 assist, nuovo record per una singola Coppa del Mondo.

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  • Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty

    Trequartista: Lionel Messi (Argentina)

    Cosa resta da dire su Lionel Messi? Dopo aver messo in dubbio la propria partecipazione ai Mondiali, il fuoriclasse argentino ha smentito ogni aspettativa: a 39 anni è sceso in campo e ha dominato. Libero di muoversi come attaccante, ha seminato il caos.

    Per molti ha confermato il proprio status di più grande di tutti i tempi, trascinando i campioni in carica, spesso poco ispirati, fino alla finale. Ha segnato sei goal nella fase a gironi, tra cui una splendida tripletta all’esordio contro l’Algeria, e ne ha creati altri sei nella fase a eliminazione diretta, risultando decisivo con due assist in semifinale contro l’Inghilterra e portando la squadra di Scaloni in finale. Semplicemente il migliore di sempre: un peccato che non abbia brillato nell’atto conclusivo.

  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    Esterno sinistro: Kylian Mbappé (Francia)

    Il re dei Mondiali. La Francia è stata eliminata in semifinale dalla Spagna, e Kylian Mbappé dovrà assumersi parte delle colpe. Tuttavia, con 27 anni e Messi in uscita, il francese è già il miglior marcatore della storia del torneo. Ed è quasi certo che consoliderà tale status negli anni a venire.

    Sul palcoscenico più importante del calcio mondiale, Mbappé è stato magnifico: ha segnato doppiette contro Senegal, Iraq e Svezia, servito due assist alla Norvegia, trovato la rete contro Paraguay e Marocco negli ottavi e quarti, e realizzato altri due goal nella finale per il terzo posto persa con l’Inghilterra, vincendo la Scarpa d’Oro.

    Qualcuno potrebbe considerare questo un modo un po’ deludente per raggiungere tali traguardi, ma con almeno altri due Mondiali davanti a sé, Mbappé era destinato a superare Messi prima o poi.

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  • HaalandGetty Images

    Centravanti: Erling Haaland (Norvegia)

    Qualcuno dubitava che Haaland avrebbe dominato il Mondiale? Al suo primo grande torneo, la macchina da goal del Manchester City ha mostrato tutta la sua forza, tra goal e sorrisi.

    Haaland ha segnato quattro reti nelle prime due gare, ha deciso gli ottavi contro la Costa d’Avorio con un goal in extremis e ha steso il Brasile nei sedicesimi con una doppietta, firmando il risultato più grande della storia norvegese.

    La speranza è che la Norvegia non debba aspettare altri 28 anni per qualificarsi di nuovo, perché sarebbe un vero peccato privare questa competizione dell’incredibile talento di Haaland.