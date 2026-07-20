Da Vozinha a Messi, da Rodri a Messi, da Mbappé ad Haaland: la Top 11 dei Mondiali 2026

Dopo cinque settimane, 104 partite e 308 goal, i Mondiali 2026 si sono chiusi. Da un punto di vista calcistico, il torneo non ha deluso: 48 squadre si sono affrontate in tre paesi nordamericani. Dopo l’eliminazione di 46 nazionali, in finale sono rimaste le prime due del ranking: Spagna e Argentina.

La finale, più fisica che tecnica, ha visto la Spagna prevalere grazie a un gol di Ferran Torres nei supplementari, lasciando Messi e compagni sconfortati.

Il torneo ha offerto una corsa alla Scarpa d’Oro epica: Messi ha duellato con i francesi Mbappé e Dembélé, con il norvegese Haaland e con gli inglesi Kane e Bellingham. Alla fine ha prevalso Mbappé, che non solo ha dominato in questa edizione ma, a 27 anni, è diventato il capocannoniere assoluto della storia dei Mondiali.

Non sorprende dunque trovarlo nella squadra del torneo di GOAL. Ma chi fa parte nella nostra formazione ideale dei Mondiali 2026?







