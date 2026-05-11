Getty Images Sport
Da quanto l'Arsenal non vince la Premier League? Albo d'oro e titoli vinti dai Gunners
Pubblicità
DA QUANTO L'ARSENAL NON VINCE LA PREMIER
L'ultimo trionfo dell'Arsenal in Premier League è datato 2003/2004. Quello è ricordato come il titolo degli Invincibili, in quanto la squadra guidata da Arsene Wenger riuscì nell'impresa di non perdere neppure una partita in 38 giornate di campionato, un po' come la prima Juventus di Antonio Conte o il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (ma anche, guardando al passato, il Milan di Fabio Capello).
26 vittorie, 12 pareggi e, appunto, nessuna sconfitta: questo è il ruolino di marcia collezionato da quell'Arsenal, trascinato in campo dalla classe sopraffina di Thierry Henry (capocannoniere con 30 reti, 8 in più rispetto a quelle segnate da Alan Shearer).
L'Arsenal ha chiuso quel campionato a quota 90 punti, dominandolo: il Manchester United secondo si è fermato a 79, il Chelsea terzo a 75.
QUANTE VOLTE L'ARSENAL HA VINTO LA PREMIER
I Gunners hanno vinto il campionato inglese per 13 volte. Tre da quando è stata istituita la Premier League nel 1992.
In totale l'Arsenal è la terza squadra più vincente del calcio inglese a livello nazionale, dietro Manchester United e Liverpool, entrambe a quota 20 titoli.
- PubblicitàPubblicità
L'ALBO D'ORO DELLA PREMIER LEAGUE
1992-1993: Manchester United
1993-1994: Manchester United
1994-1995: Blackburn
1995-1996: Manchester United
1996-1997: Manchester United
1997-1998: Arsenal
1998-1999: Manchester United
1999-2000: Manchester United
2000-2001: Manchester United
2001-2002: Arsenal
2002-2003: Manchester United
2003-2004: Arsenal
2004-2005: Chelsea
2005-2006: Chelsea
2006-2007: Manchester United
2007-2008: Manchester United
2008-2009: Manchester United
2009-2010: Chelsea
2010-2011: Manchester United
2011-2012: Manchester City
2012-2013: Manchester United
2013-2014: Manchester City
2014-2015: Chelsea
2015-2016: Leicester
2016-2017: Chelsea
2017-2018: Manchester City
2018-2019: Manchester City
2019-2020: Liverpool
2020-2021: Manchester City
2021-2022: Manchester City
2022-2023: Manchester City
2023-2024: Manchester City
2024-2025: Liverpool