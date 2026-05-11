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West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Marco Trombetta

Da quanto l'Arsenal non vince la Premier League? Albo d'oro e titoli vinti dai Gunners

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Arsenal

Quando ha vinto l'ultima volta la Premier League l'Arsenal? Quanto tempo è passato dall'ultimo trionfo dei Gunners?

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  • DA QUANTO L'ARSENAL NON VINCE LA PREMIER

    L'ultimo trionfo dell'Arsenal in Premier League è datato 2003/2004. Quello è ricordato come il titolo degli Invincibili, in quanto la squadra guidata da Arsene Wenger riuscì nell'impresa di non perdere neppure una partita in 38 giornate di campionato, un po' come la prima Juventus di Antonio Conte o il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso (ma anche, guardando al passato, il Milan di Fabio Capello).

    26 vittorie, 12 pareggi e, appunto, nessuna sconfitta: questo è il ruolino di marcia collezionato da quell'Arsenal, trascinato in campo dalla classe sopraffina di Thierry Henry (capocannoniere con 30 reti, 8 in più rispetto a quelle segnate da Alan Shearer).

    L'Arsenal ha chiuso quel campionato a quota 90 punti, dominandolo: il Manchester United secondo si è fermato a 79, il Chelsea terzo a 75.

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  • QUANTE VOLTE L'ARSENAL HA VINTO LA PREMIER

    I Gunners hanno vinto il campionato inglese per 13 volte. Tre da quando è stata istituita la Premier League nel 1992.

    In totale l'Arsenal è la terza squadra più vincente del calcio inglese a livello nazionale, dietro Manchester United e Liverpool, entrambe a quota 20 titoli.


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  • L'ALBO D'ORO DELLA PREMIER LEAGUE

    1992-1993: Manchester United

    1993-1994: Manchester United

    1994-1995: Blackburn

    1995-1996: Manchester United

    1996-1997: Manchester United

    1997-1998: Arsenal

    1998-1999: Manchester United

    1999-2000: Manchester United

    2000-2001: Manchester United

    2001-2002: Arsenal

    2002-2003: Manchester United

    2003-2004: Arsenal

    2004-2005: Chelsea

    2005-2006: Chelsea

    2006-2007: Manchester United

    2007-2008: Manchester United

    2008-2009: Manchester United

    2009-2010: Chelsea

    2010-2011: Manchester United

    2011-2012: Manchester City

    2012-2013: Manchester United

    2013-2014: Manchester City

    2014-2015: Chelsea

    2015-2016: Leicester

    2016-2017: Chelsea

    2017-2018: Manchester City

    2018-2019: Manchester City

    2019-2020: Liverpool

    2020-2021: Manchester City

    2021-2022: Manchester City

    2022-2023: Manchester City

    2023-2024: Manchester City

    2024-2025: Liverpool

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