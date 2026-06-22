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Stefano Silvestri

Da Massimo Calvelli a Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner: chi sono gli uomini scelti da Cardinale per il nuovo Milan

Serie A
Milan

I rossoneri ripartono con una riorganizzazione interna, senza inserimenti di profili provenienti dall'esterno: chi sono il nuovo ad, il nuovo Director player trading e il nuovo Director of football intelligence.

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L'unico volto nuovo, alla fine, sarà quello di Ruben Amorim. Per il resto, Gerry Cardinale ha deciso di operare la rivoluzione al Milan scegliendo unicamente risorse interne.

Un mese dopo il clamoroso repulisti che ha portato al licenziamento non soltanto di Massimiliano Allegri, ma anche di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, il nuovo organigramma rossonero è definito. E non prevede inserimenti esterni: dunque un nuovo ds proveniente da fuori, ad esempio, non ci sarà.

Massimo Calvelli sarà il nuovo amministratore delegato del club, Hendrik Almstadt sarà il Director player trading, Bobby Gardiner il Director of football intelligence. Più altre conferme: Donato Lomonte Capo scouting, Jovan Kirovski responsabile del Milan Futuro, Vincenzo Vergine responsabile del settore giovanile.

Chi sono gli uomini scelti da Cardinale per far ripartire il Milan dopo l'esclusione dalla Champions League? I loro profili.

  • CHI È MASSIMO CALVELLI

    Massimo Calvelli, manager toscano classe 1974, è un ex sportivo: era un tennista, anni fa si è issato fino al 255° posto del Ranking ATP, prima di diventarne l'amministratore delegato.

    Calvelli fa parte di RedBird dal 2025: ha ricoperto il ruolo di CEO International di RedBird Development Group e Operating Partner di RedBird Capital Partners.

    Nel novembre del 2025, Calvelli è entrato a far parte del Consiglio d'Amministrazione rossonero. Alla fine di maggio gli sono stati conferiti "poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari o utili al buon andamento della società e al perseguimento degli scopi sociali, nel rispetto delle materie riservate alla competenza collegiale del CdA e dei limiti previsti dalla normativa e dallo statuto".

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  • CHI È HENDRIK ALMSTADT

    Per quanto riguarda Hendrik Almstadt, è al Milan da diversi anni: dal 2019, per la precisione, quando venne portato in rossonero ai tempi di Elliott dall'allora amministratore delegato Ivan Gazidis.

    Tedesco classe 1973, Almstadt è diventato nel 2015 il primo direttore sportivo della storia dell'Aston Villa. E in precedenza aveva lavorato anche nell'Arsenal.

    Fino a oggi, Almstadt nel Milan si è occupato principalmente dell'analisi di dati applicati ai giocatori e al mercato, con conseguente sviluppo dei processi decisionali legati alle trattative, sia da un punto di vista sportivo che economico.

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  • CHI È BOBBY GARDINER

    Inglese classe 1992, Bobby Gardiner si è laureato in Filosofia, Economia e Politica alla Durham University. E intanto scriveva sui portali locali di dati applicati al calcio.

    Al Milan è arrivato anche lui nel 2019, come Almstadt, per contribuire allo sviluppo del dipartimento di analisi dei dati: fino a oggi ha ricoperto il ruolo di Head of performance analytics. Da ora, come detto, sarà il nuovo Direttore football intelligence rossonero.

    Negli ultimi anni, Gardiner ha collaborato con Moncada presentandogli i profili più interessanti proprio da un punto di vista di analisi dei dati. È specializzato nell'utilizzo di metriche avanzate (ad esempio gli Xg) applicate al mercato, di scouting e di colloqui con i candidati allenatori.

    A proposito di allenatori: una convinzione di Gardiner è che i dati non possano sostituire il lavoro sul campo del tecnico, quanto semmai supportarlo.

  • GLI ALTRI PROFILI

    Se ai piani alti la rivoluzione alla fine si è completata, anche se internamente e senza l'inserimento di profili esterni, ai piani inferiori tutto è rimasto immutato nel nuovo Milan post Furlani, Moncada, Tare e Allegri.

    Il Capo scouting sarà ancora Donato Lomonte. Prima di arrivare al Milan aveva lavorato a livello giovanile e poi alla Ternana, in Serie B, come collaboratore all'interno dello staff tecnico di Benny Carbone.

    Per quanto riguarda Jovan Kirovski, il legame con Zlatan Ibrahimovic è ben noto: i due si sono conosciuti negli LA Galaxy, negli anni in cui Ibra giocava in MLS e Jovan era il direttore tecnico del club. Ricopre il ruolo di responsabile del Milan Futuro dall'estate 2024, dalla nascita della seconda squadra, e continuerà a farlo.

    Chiusura con Vincenzo Vergine, che continuerà a essere il responsabile del settore giovanile del Milan, posizione che ricopre dal 2023. In precedenza aveva svolto lo stesso ruolo alla Fiorentina per 13 anni, dal 2006 al 2019. Il suo ultimo successo è lo Scudetto appena conquistato dall'Under 15 del club.

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