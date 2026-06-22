Da Massimo Calvelli a Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner: chi sono gli uomini scelti da Cardinale per il nuovo Milan

Se ai piani alti la rivoluzione alla fine si è completata, anche se internamente e senza l'inserimento di profili esterni, ai piani inferiori tutto è rimasto immutato nel nuovo Milan post Furlani, Moncada, Tare e Allegri.

Il Capo scouting sarà ancora Donato Lomonte. Prima di arrivare al Milan aveva lavorato a livello giovanile e poi alla Ternana, in Serie B, come collaboratore all'interno dello staff tecnico di Benny Carbone.

Per quanto riguarda Jovan Kirovski, il legame con Zlatan Ibrahimovic è ben noto: i due si sono conosciuti negli LA Galaxy, negli anni in cui Ibra giocava in MLS e Jovan era il direttore tecnico del club. Ricopre il ruolo di responsabile del Milan Futuro dall'estate 2024, dalla nascita della seconda squadra, e continuerà a farlo.

Chiusura con Vincenzo Vergine, che continuerà a essere il responsabile del settore giovanile del Milan, posizione che ricopre dal 2023. In precedenza aveva svolto lo stesso ruolo alla Fiorentina per 13 anni, dal 2006 al 2019. Il suo ultimo successo è lo Scudetto appena conquistato dall'Under 15 del club.