Da Massimo Calvelli a Hendrik Almstadt e Bobby Gardiner: chi sono gli uomini scelti da Cardinale per il nuovo Milan

L'unico volto nuovo, alla fine, sarà quello di Ruben Amorim. Per il resto, Gerry Cardinale ha deciso di operare la rivoluzione al Milan scegliendo unicamente risorse interne.
Un mese dopo il clamoroso repulisti che ha portato al licenziamento non soltanto di Massimiliano Allegri, ma anche di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare, il nuovo organigramma rossonero è definito. E non prevede inserimenti esterni: dunque un nuovo ds proveniente da fuori, ad esempio, non ci sarà.
Massimo Calvelli sarà il nuovo amministratore delegato del club, Hendrik Almstadt sarà il Director player trading, Bobby Gardiner il Director of football intelligence. Più altre conferme: Donato Lomonte Capo scouting, Jovan Kirovski responsabile del Milan Futuro, Vincenzo Vergine responsabile del settore giovanile.
Chi sono gli uomini scelti da Cardinale per far ripartire il Milan dopo l'esclusione dalla Champions League? I loro profili.