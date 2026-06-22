Nasce il nuovo Milan: da Almstadt a Gardiner, tutti i nomi della rivoluzione rossonera

Infine, va chiarita la situazione riguardante il futuro amministratore delegato del Milan.

De iure Giorgio Furlani è ancora l'amministratore delegato del club (e lo rimarrà sino a ottobre e all'approvazione del bilancio dell'ultima stagione che ha curato), ma non sta più lavorando in società dopo che gli è stato comunicato il licenziamento.

De facto Massimo Calvelli (membro del Consiglio d'Amministrazione rossonero) è il CEO del Milan in questo momento e a lui sono state trasferite le deleghe di Furlani, come emerge dal documento di visura camerale disponibile presso la Camera di Commercio sul ruolo di Calvelli come consigliere del club, aggiornato dopo il CdA milanista dello scorso 29 maggio.

In questo momento, Calvelli ha assunto i compiti che aveva Furlani prima: fra questi ve ne sono 21 a firma singola ma soggetti a operazioni con un limite di 10 milioni di euro che ha un peso sulledeleghe più strettamente operative come i rapporti con i procuratori, le pratiche del nuovo stadio, gli acquisti di beni, gli accordi e i contratti di sponsorizzazione e la gestione della compravendita dei calciatori e dello staff tecnico. In sostanza, per operazioni da oltre 10 milioni di euro, Calvelli avrà bisogno dell'approvazione della proprietà.

Però, nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi, dovrebbe essere nominato un nuovo AD che non dovrebbe avere alcun peso sulla scelta dei giocatori, ma si dovrebbe occupare principalmente di questioni commerciali ed economiche, lasciando ogni altro aspetto tecnico e sportivo al team strategico e integrato di lavoro.

Infine Kirovski - uomo vicino al senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic - dovrebbe rimanere il dirigente alla guida del progetto di Milan Futuro, non andando a riempire alcuna casella in Prima Squadra.