Nasce il nuovo Milan: da Almstadt a Gardiner, tutti i nomi della rivoluzione rossonera

La rivoluzione e le decisioni finali da parte del numero uno di RedBird Gerry Cardinale per la direzione da far prendere al Milan erano attese.
Dopo poco meno di un mese da quel comunicato apparso sul sito ufficiale in data 25 maggio - con la conclusione del percorso in AC Milan dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani, del Direttore Sportivo Igli Tare, dell'Head Coach Massimiliano Allegri e del Direttore Tecnico Geoffrey Moncada - e a poco più di tre settimane dall'inizio del ritiro e dall'avvio della nuova stagione sportiva, ecco che il momento sarebbe praticamente giunto per la nascita del nuovo Milan firmato Cardinale.
Sarebbero arrivate tutte le decisioni in merito al nuovo organigramma dirigenziale e societario del club di Via Aldo Rossi, compresa la scelta di affidarsi a un team integrato di lavoro per i prossimi mesi, fornendo maggior margine di manovra e di azione al neo-tecnico Ruben Amorim che avrebbe quindi un ruolo fondamentale da manager per la programmazione e la costruzione della rosa e del mercato del nuovo Milan.
Ma andiamo con ordine.