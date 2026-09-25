Da Mancini a Mancini, com'è cambiata l'Italia tre anni dopo: sono rimasti appena in otto

L'intenzione di Mancini, del resto, è principalmente una: guardare al futuro, prima ancora che al presente. Per questo il vecchio/nuovo ct ha convocato una serie di giovani quasi alle prime armi, o comunque a digiuno di esperienze a così alti livelli.

"Ho chiamato giocatori giovani perché è giusto conoscerli direttamente per avere una squadra forte in futuro - ha spiegato in conferenza stampa - dobbiamo essere veloci nel capire chi potrà stare con noi i prossimi 4 anni. Ho convocato più giocatori del solito perché voglio vederli direttamente sul campo".

E dunque, dentro i vari Ali Zoma, Romano, Doumbia, Inacio, oltre al bolognese Pessina e al napoletano Vergara. Tutta gente che potrà formare la base azzurra per i prossimi quattro anni. Rispetto al 2023, intanto, il Mancio ha voltato pagina.