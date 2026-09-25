Da Mancini a Mancini, com'è cambiata l'Italia tre anni dopo: sono rimasti appena in otto

Dov'eravamo rimasti? Al 18 giugno 2023, Olanda-Italia 2-3, la finale per il terzo e quarto posto della Nations League. L'ultima panchina azzurra di Roberto Mancini.
Tre anni dopo il burrascoso addio di quell'estate, poche settimane dopo la vittoria con gli olandesi, rieccolo. Il grande ex non è più ex, dopo aver fatto pace con la FIGC ed essere tornato in plancia di comando per sostituire Rino Gattuso. Toccherà a lui rialzare le sorti di un calcio ancora una volta a terra.
La competizione non cambia: cambia l'avversario. Dall'Olanda al Belgio, sempre in Nations League. L'esordio è stasera, all'Olimpico di Roma, nella prima giornata della fase a gironi. E rispetto a quell'Italia sarà tutta un'altra Italia.
Investi 100 €, ricevi 50 € di bonus
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Consulta i Termini e Condizioni.
eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.