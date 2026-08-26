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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Matteo Occhiuto

Da fuori progetto a vice Hojlund: la strana estate di Lucca al Napoli

Serie A
Calciomercato
Napoli
L. Lucca

L'attaccante, a inizio estate, sembrava pronto all'addio. Poi il ritiro ha portato Allegri a rivalutarlo: ora il suo futuro è alle spalle del danese nelle gerarchie dell'attacco azzurro.

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Lorenzo Lucca e il Napoli, storia di un addio passato da molto probabile a decisamente poco plausibile. La punta degli azzurri, tornata all’ombra del Vesuvio dopo la parentesi Nottingham della scorsa stagione, pareva destinata a dire addio alla formazione di Max Allegri.

Troppo il dislivello fra il rendimento nel 2025/26 e il costo del cartellino pagato da De Laurentiis dodici mesi fa, troppo il gap anche a livello di caratteristiche con Hojlund.

L’estate si era aperta con numerose idee per il suo futuro, andate progressivamente sgonfiandosi col passare delle settimane.


  • PERCHÈ LUCCA PUÒ RIMANERE AL NAPOLI?

    Lucca, infatti, non è stato convinto da nessuna delle proposte recapitategli. L’estero ha nuovamente bussato alla sua porta ma, probabilmente, adesso l’attaccante vuole giocare in Italia, dopo aver tentato Eredivisie da ragazzo e Premier negli ultimi sei mesi. La Serie A, però, non ha proposto niente di davvero interessante per lui e, inoltre, il Napoli non ha mai davvero affondato su una punta alternativa, sebbene l’interesse per Gabriel Jesus fosse evidente.

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  • LA SCOMMESSA DI ALLEGRI

    A credere in lui, adesso, è Max Allegri. L’allenatore livornese, durante il ritiro estivo, si è progressivamente convinto della bontà di Lucca all’interno della rosa: l’ex Udinese e Palermo potrebbe essere utile per struttura fisica e capacità nel gioco aereo, elementi tipici del calcio allegriano, specie in determinate situazioni di partita. 

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  • NUOVAMENTE VICE HOJLUND

    Chiaramente, comunque, Lucca sarà il vice di Rasmus Hojlund, che è visto come fulcro del gioco da parte di Allegri, arrivato addirittura ad avvicinare il danese ad Harry Kane. Un dualismo con gerarchie, dunque, molto chiare: in considerazione, però, del doppio percorso fra campionato e Champions, è certo che anche Lucca avrà i suoi spazi.

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  • L’ULTIMA SCINTILLA DAL MERCATO?

    Tutto questo, ovviamente, tenendo in considerazione che il mercato è ancora aperto. Non è detto, infatti, che per Lucca non arrivi un’offerta irripetibile, anche in virtù dei tanti movimenti fra le punte di queste ore. Il suo futuro difficilmente sarà lontano da Napoli, ma ovviamente mai dire mai. A quel punto, però, il Napoli dovrebbe fiondarsi con forza su un sostituto affidabile. 

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