Da fuori progetto a vice Hojlund: la strana estate di Lucca al Napoli

Lucca, infatti, non è stato convinto da nessuna delle proposte recapitategli. L’estero ha nuovamente bussato alla sua porta ma, probabilmente, adesso l’attaccante vuole giocare in Italia, dopo aver tentato Eredivisie da ragazzo e Premier negli ultimi sei mesi. La Serie A, però, non ha proposto niente di davvero interessante per lui e, inoltre, il Napoli non ha mai davvero affondato su una punta alternativa, sebbene l’interesse per Gabriel Jesus fosse evidente.