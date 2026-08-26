Da fuori progetto a vice Hojlund: la strana estate di Lucca al Napoli

Lorenzo Lucca e il Napoli, storia di un addio passato da molto probabile a decisamente poco plausibile. La punta degli azzurri, tornata all’ombra del Vesuvio dopo la parentesi Nottingham della scorsa stagione, pareva destinata a dire addio alla formazione di Max Allegri.
Troppo il dislivello fra il rendimento nel 2025/26 e il costo del cartellino pagato da De Laurentiis dodici mesi fa, troppo il gap anche a livello di caratteristiche con Hojlund.
L’estate si era aperta con numerose idee per il suo futuro, andate progressivamente sgonfiandosi col passare delle settimane.