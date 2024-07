Cucurella, la polemica stavolta è contro Neville: si è tolto un macigno dalla scarpa dopo la vittoria di Euro 2024

L'esterno della Spagna ha risposto al commentatore ed ex calciatore, che lo aveva visto come punto debole della Roja all'Europeo.

Marc Cucurella lascia la Germania con la medaglia d'oro di Campione d'Europa e una scia di polemiche. L'esterno del Chelsea, infatti, è stato subissato di fischi nella semifinale e nella finale del torneo, in virtù del colpo di mano nel match contro i padroni di casa della Germania e le successive dichiarazioni in proposito.

Per l'esterno del Chelsea non solo la prima pagina del caos mediatico per quanto successo in campo e in conferenza, ma bensì anche per il post via Instagram pubblicato dopo la finale vinta contro l'Inghilterra in quel di Berlino.

In particolare, tra una foto con la coppa e l'altra, Cucurella si è tolto un macigno dalla scarpa, taggando Gary Neville a proposito di alcune parole pronunciate prima dell'Europeo tedesco.