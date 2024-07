Perché Cucurella viene fischiato in Spagna-Inghilterra? La spiegazione dietro ai fischi inglesi e tedeschi

Il giocatore della Spagna subissato dai fischi dei tifosi dell'Inghilterra e della Germania durante la finalissima di Euro 2024.

Fischi bis per Marc Cucurella, esterno della Spagna e del Chelsea.

Dopo essere stato colpito continuamente dai fischi dei fans francesi, ma soprattutto da quelli dei padroni di casa tedeschi presenti comunque in buon numero negli stadi locali anche dopo il k.o della propria rappresentativa, il 25enne è stato subissato anche nella finalissima tra la sua Spagna e l'Inghilterra.

Cucurella, in particolare, 'paga' l'episodio in area di rigore andato in scena nella partita tra i padroni di casa della Germania e la Spagna, passata al turno successivo e arrivata a giocare la finalissima di scena a Berlino (Olympiastadion) il 14 luglio 2024.