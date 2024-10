Crotone-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida fra deluse nel Monday Night di Serie C: calabresi e irpini a caccia di punti per risalire la classifica.

Monday Night allo stadio Ezio Scida per Crotone e Avellino, di fronte in uno dei posticipi della settima giornata del campionato di Serie C NOW.

Sia quella rossoblu che quella biancoverde sono fra le big deluse del girone C: 7 punti a testa, con una posizione di metà classifica che non soddisfa dirigenza e tifoseria.

L’appuntamento dello Scida, per entrambe, è un bivio: vincere per dare una svolta.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.