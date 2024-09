Cristiano Ronaldo da record anche sui social: raggiunto il miliardo di follower

Cristiano Ronaldo si conferma uno dei personaggi più influenti a livello globale: raggiunta la storica soglia del miliardo di follower.

Quella di Cristiano Ronaldo è stata una carriera scandita da record straordinari.

Primati che gli hanno consentito di meritarsi non solo un posto tra i migliori giocatori di ogni tempo, ma anche lo status di superstar a livello mondiale.

Il fuoriclasse portoghese è uno dei personaggi più noti ed amati del pianeta e alla soglia dei quarant’anni continua ad attirare con le sue gesta un numero impressionate di fan

L’ultimo record stabilito da Cristiano Ronaldo (che ha da poco sfondato il muro dei 900 goal ufficiali siglati in carriera) non è strettamente legato al calcio, anche se è certamente figlio di di ciò che ha fatto per tanti anni e continua a fare sul campo da gioco.

Il campionissimo ex Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus, che oggi milita nell’Al-Nassr, ha raggiunto il traguardo del miliardo di follower sui social.