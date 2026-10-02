Cristante infortunato, chi gioca contro Como e Real Madrid? De Roon e Pisilli le opzioni di Gasperini

In casa Roma è caduta sulla testa di Gian Piero Gasperini la tegola Bryan Cristante.

Il centrocampista giallorosso si è fermato per un’infiammazione al ginocchio, costringendo la guida tecnica a pensare a delle possibili alternative.

Cosa che Gasp sta facendo: certo, non sono pochi i calciatori della Roma “fuori” da Trigoria con le rispettive nazionali, ma i ragionamenti sono ovviamente già decollati, anche perchè all’orizzonte c’è un ciclo di partite da brivido, partendo da quelle contro Como e Real Madrid.