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AS Roma v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Cristante infortunato, chi gioca contro Como e Real Madrid? De Roon e Pisilli le opzioni di Gasperini

Serie A
Roma
N. Pisilli
M. de Roon

Problema al ginocchio per il centrocampista giallorosso: rischia fino a tre settimane di stop, a Trigoria si sta studiando il possibile sostituto.

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In casa Roma è caduta sulla testa di Gian Piero Gasperini la tegola Bryan Cristante.

Il centrocampista giallorosso si è fermato per un’infiammazione al ginocchio, costringendo la guida tecnica a pensare a delle possibili alternative.

Cosa che Gasp sta facendo: certo, non sono pochi i calciatori della Roma “fuori” da Trigoria con le rispettive nazionali, ma i ragionamenti sono ovviamente già decollati, anche perchè all’orizzonte c’è un ciclo di partite da brivido, partendo da quelle contro Como e Real Madrid.

  • CRISTANTE OUT TRE SETTIMANE: PROBLEMA AL GINOCCHIO

    Partiamo, però, dal sottolineare la portata del problema fisico di Bryan Cristante. Il mediano romanista ha un’infiammazione al ginocchio non di poco conto: a Trigoria vogliono adoperare la massima cautela nel trattare il suo fastidio. Per questo, prima di rivederlo in campo potrebbero servire ben tre settimane, obbligando Gasperini a trovare una soluzione duratura.

  • DE ROON SOSTITUTO NATURALE

    Il primissimo nome per rimpiazzare Cristante è, ovviamente, Marten De Roon. L’ex colonna dell’Atalanta è arrivato per alternarsi nel ruolo proprio con Bryan e, adesso, potrebbe essere lui il titolare designato. Gasp, del resto, ha fortemente voluto l’olandese, suo fedelissimo dai tempi di Bergamo, per poter disporre di un’alternativa di livello in caso di necessità in mezzo al campo.

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  • OCCHIO ANCHE A PISILLI

    Una possibile soluzione B porta, invece, a Niccolò Pisilli. Il giocatore di Casal Palocco potrebbe anche essere posizionato da mezzala, con invece Manu Konè in posizione di mezz’ala. Sarebbe un piano alternativo che non dispiacerebbe a Gasperini e che comunque potrebbe vedersi almeno a partita in corso.

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  • TOUR DE FORCE

    La Roma, infatti, è attesa da un vero e proprio tour de force alla ripresa: sette gare in 20 giorni, con i match contro Como e Real Madrid ad aprile il ciclo, chiudendo a Udine e con in mezzo la trasferta di Napoli. Un mese, insomma, fondamentale per dimostrare di che pasta è fatta la formazione guidata da Gian Piero Gasperini. 


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