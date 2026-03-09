Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Costacurta Ricci Milan InterGOAL
Vittorio Rotondaro

Costacurta e il tocco col braccio di Ricci in Milan-Inter: "Rigore? Ma se abbiamo rotto i co.....i finora"

L'ex difensore del Milan ha commentato l'episodio del tocco col braccio in area di Ricci nel derby a 'Sky Calcio Club': "Mi piace che questo non sia più considerato rigore".

Pubblicità

Alla fine il temuto episodio da moviola c'è stato: il derby tra Milan e Inter è 'filato liscio' fino ai minuti finali, quando un tocco col braccio nell'area rossonera ha scatenato le proteste dei nerazzurri.

Sotto la lente d'ingrandimento è finito l'intervento di Ricci, valutato non da rigore sia dall'arbitro Doveri che dal VAR Abisso: un tocco oggetto di dibattito durante 'Sky Calcio Club', dove si è discusso in merito alla nuova indicazione sui falli di mano recepita dall'AIA e messa in atto ieri sera.

Tra i più 'caldi' nell'analisi figurava Alessandro Costacurta, d'accordo con la decisione di concedere la massima punizione all'Inter.

  • CAMBIO DI VALUTAZIONE

    "Penso che la vicinanza abbia influito nella valutazione del VAR. Fino a ora - ha detto Costacurta - questi rigori sono stati assegnati tutti. Mi fa piacere che da due giornate sia cambiato qualcosa. Questo tipo di rigore, che per me non lo è mai, tranne fino a due settimane fa, perché fino a due settimane fa questo era penalty. Mi piace che da adesso non venga più considerato tale".

    • Pubblicità

  • LA RISPOSTA DI CARESSA E LO SFOGO DI COSTACURTA

    Dopo questa affermazione di Costacurta, Fabio Caressa si è espresso chiedendo un intervento ufficiale di spiegazione per il cambio di regolamento, il che ha sortito l'effetto di generare la reazione dell'ex difensore del Milan.

    "Magari non ci piace il fatto che ora si stia facendo giocare più di prima?".

    Per nulla soddisfatto dalle risposte degli altri presenti in studio, Costacurta ha usato un tono abbastanza colorito per ribadire il proprio pensiero.

    "Ma come? Fino a due settimane fa abbiamo rotto i co.....i perché si davano ogni volta rigori del cavolo".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "NON L'HA MICA PARATO"

    Costacurta ha infine chiosato sull'episodio incriminato, infastidito dalla lunghezza del dibattito in studio.

    "Probabilmente hanno visto e valutato. Non era un rigore netto probabilmente, non l'ha mica parato. Qualcuno ha detto che secondo loro non era rigore, quindi non era rigore. Allora mi chiedo: perché stiamo perdendo così tanto tempo?".

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Serie A
Lazio crest
Lazio
LAZ
Milan crest
Milan
MIL
0