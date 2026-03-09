Costacurta e il tocco col braccio di Ricci in Milan-Inter: "Rigore? Ma se abbiamo rotto i co.....i finora"

Alla fine il temuto episodio da moviola c'è stato: il derby tra Milan e Inter è 'filato liscio' fino ai minuti finali, quando un tocco col braccio nell'area rossonera ha scatenato le proteste dei nerazzurri.
Sotto la lente d'ingrandimento è finito l'intervento di Ricci, valutato non da rigore sia dall'arbitro Doveri che dal VAR Abisso: un tocco oggetto di dibattito durante 'Sky Calcio Club', dove si è discusso in merito alla nuova indicazione sui falli di mano recepita dall'AIA e messa in atto ieri sera.
Tra i più 'caldi' nell'analisi figurava Alessandro Costacurta, d'accordo con la decisione di concedere la massima punizione all'Inter.