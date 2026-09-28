Cosa succede se l'Italia retrocede in Nations League e come funziona il nuovo regolamento

Retrocedere nella Nations League non è impossibile: è accaduto anche all'Inghilterra qualche anno fa. Ed è per questo che l'Italia deve rimanere in guardia.

La Nazionale di Roberto Mancini ha iniziato come peggio non avrebbe potuto il proprio cammino nella competizione: perdendo in casa contro il Belgio. E ora avrà di fronte altre tre partite, contro Turchia, Francia e ancora Turchia, tutte delicatissime.

In caso di nuovo passo falso, stavolta contro la squadra di Montella, lo scenario di una retrocessione diventerebbe già particolarmente completo. Specialmente considerando come due delle ultime quattro sfide saranno contro i francesi.

Cosa deve accadere affinché l'Italia retroceda dalla Lega A alla Lega B? E cosa succederebbe in questo caso?







