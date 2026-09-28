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Stefano Silvestri

Cosa succede se l'Italia retrocede in Nations League e come funziona il nuovo regolamento

UEFA Nations League A
Italia

La Nazionale di Mancini ha iniziato in maniera pessima il cammino, perdendo in casa contro il Belgio. E nel girone c'è anche la Francia. Cosa succederebbe in caso di caduta in Lega B?

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Retrocedere nella Nations League non è impossibile: è accaduto anche all'Inghilterra qualche anno fa. Ed è per questo che l'Italia deve rimanere in guardia.

La Nazionale di Roberto Mancini ha iniziato come peggio non avrebbe potuto il proprio cammino nella competizione: perdendo in casa contro il Belgio. E ora avrà di fronte altre tre partite, contro Turchia, Francia e ancora Turchia, tutte delicatissime.

In caso di nuovo passo falso, stavolta contro la squadra di Montella, lo scenario di una retrocessione diventerebbe già particolarmente completo. Specialmente considerando come due delle ultime quattro sfide saranno contro i francesi.

Cosa deve accadere affinché l'Italia retroceda dalla Lega A alla Lega B? E cosa succederebbe in questo caso?


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  • COSA SUCCEDE SE L'ITALIA RETROCEDE IN NATIONS LEAGUE

    In caso di retrocessione, l'Italia dovrà disputare non la Lega A bensì la Lega B della prossima edizione della Nations League. In pratica, una sorta di seconda divisione.

    Non solo: per quanto riguarda l'edizione in corso, ovvero il 2026/27, la Nazionale di Mancini dovrà dire addio a ogni possibilità di conquistare il trofeo in quanto certamente non potrà qualificarsi per i quarti di finale, scenario riservato alle prime due di ogni raggruppamento.

    La retrocessione in Nations League sarebbe però deleteria anche per le qualificazioni agli Europei del 2028: l'Italia non verrebbe inserita nel gruppo delle teste di serie al momento del sorteggio, in programma a dicembre. A partire da questa edizione, infatti, il ruolo privilegiato sarà riservato alle prime tre di ogni girone della Lega A di Nations League: solo la quarta verrà esclusa.

    Retrocedere, inoltre, avrebbe conseguenze deleterie anche sul Ranking FIFA, che già in questo momento vede l'Italia attardata: gli azzurri occupano infatti la quindicesima posizione.

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  • CHI RETROCEDE DIRETTAMENTE IN LEGA B

    Un'altra novità introdotta in questa edizione della Nations League è che pochissime nazionali retrocederanno direttamente nella Lega B della competizione.

    Quali? Soltanto le due peggiori ultime dei quattro raggruppamenti della Lega A. Appena due squadre, dunque, saranno certe di scendere al piano inferiore al termine della fase a gironi.

    Ciò significa che l'Italia dovrebbe compiere un vero e proprio disastro, ovvero arrivare ultima con numeri peggiori rispetto a quasi tutte le altre, per passare dalla Lega A alla Lega B.

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  • GLI SPAREGGI CON TERZE E QUARTE

    Il fatto che solamente due squadre retrocedano direttamente, però, non comporta il fatto che tutte le altre possano sentirsi al sicuro. Anzi.

    Sempre in base al nuovo regolamento della Nations League, introdotto a partire da questa edizione, le due peggiori terze e le due migliori quarte disputeranno degli spareggi per, appunto, evitare la retrocessione.

    Contro chi verranno disputati questi spareggi? Contro le quattro seconde della Lega B della Nations League, che a loro volta non saranno certe della promozione.

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  • LA NUOVA NATIONS LEAGUE

    La modifica nel regolamento, con l'introduzione degli spareggi, è legato anche al cambio di formato della Nations League a partire dalla prossima edizione.

    Dal 2028/29 scomparirà infatti la Lega D e rimarranno solo le Leghe A, B e C, tutte con 18 squadre suddivise in tre gironi da sei.

    La Lega A perderà direttamente due squadre dopo la fase a gironi, dopo gli spareggi ne rimarranno quattro e altre quattro saliranno direttamente dalla Lega B. In pratica, la massima divisione ne guadagnerà due: da 16 si passerà appunto a 18.

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