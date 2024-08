Cosa succede al Catania: scende in campo contro la Carrarese senza poter schierare i nuovi giocatori

Il club rossazzurro, che sfida la Carrarese nel primo turno di Coppa Italia, non può contare sugli acquisti del mercato: dubbi legati al futuro?

A Catania il calcio è una cosa seria. Come in altre piazze, direte: forse di più. Un fatto culturale, prima che sportivo: anche per questo motivo, il ritorno nella Coppa Italia "dei grandi" avrebbe dovuto segnare un "prima" e un "dopo", nella storia recente del club rossazzurro, confermando la solidità del progetto rivolto al futuro. E, invece, in città ci si trova a commentare un'altra vicenda che si lega, a stretto giro, alla questione societaria.

Perché la formazione di Domenico Toscano, impegnata contro la Carrarese, non potrà schierare i giocatori ingaggiati nella finestra di mercato attualmente in corso.

Il Catania, insomma, dovrà disputare la partita del suo ritorno in Coppa Italia con una rosa assai rimaneggiata, e non mancano gli interrogativi sulle prossime scadenze.