I biancorossi a 90 minuti dalla fine della stagione: quale risultato serve nel ritorno della finale Playoff con la Carrarese per la promozione in B.

L'atto uno della finale dei Playoff di Serie C si è concluso a reti bianche: uno 0-0 senza troppe emozioni che rinvia tutto alla sfida di ritorno.

Vicenza e Carrarese di affronteranno in Toscana per decretare la quarta squadra promossa in Serie B, dopo Mantova, Cesena e Juve Stabia.

Ma che risultato serve al Vicenza per essere promosso in Cadetteria?