Cosa hanno Anguissa e Neres, perché possono saltare Napoli-Arsenal e chi può giocare al loro posto

50€ in asset con investimento min. di 100€
Per maggiorenni, solo nuovi clienti.
Per richiederlo:
- Crea un account su eToro.
- Deposita 100 €.
- Ricevi 50 € in asset.
Consulta i Termini e Condizioni.
Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.
Non sono arrivate buone notizie dall'allenamento della vigilia per Massimiliano Allegri.
Il tecnico infatti rischia di dover rinunciare a due potenziali titolari per la sfida tra Napoli e Arsenal della prima giornata di Champions League.
Alla seduta di martedì 8 settembre non hanno partecipato Zambo Anguissa e David Neres: ma quali sono le loro condizioni? E chi giocherebbe al loro posto?