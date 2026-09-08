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Lelio Donato

Cosa hanno Anguissa e Neres, perché possono saltare Napoli-Arsenal e chi può giocare al loro posto

Champions League
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I due calciatore del Napoli non hanno partecipato alla seduta della vigilia prima della sfida di Champions League contro l'Arsenal: le condizioni di Anguissa e Neres, chi può giocare al loro posto.

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Non sono arrivate buone notizie dall'allenamento della vigilia per Massimiliano Allegri.

Il tecnico infatti rischia di dover rinunciare a due potenziali titolari per la sfida tra Napoli e Arsenal della prima giornata di Champions League.

Alla seduta di martedì 8 settembre non hanno partecipato Zambo Anguissa e David Neres: ma quali sono le loro condizioni? E chi giocherebbe al loro posto?

  • ASSENTI ALL'ALLENAMENTO

    Come detto sopra sia Anguissa che Neres non sono scesi in campo insieme ai compagni per l'allenamento di martedì 8 settembre.

    Non è ancora chiaro se i due giocatori del Napoli abbiano accusato problemi di natura fisica o se lo stop sia stato concordato per altri motivi.

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  • ANGUISSA E NERES GIOCANO NAPOLI-ARSENAL?

    Al momento non è chiaro se Anguissa e Neres saranno a disposizione per Napoli-Arsenal.

    Il primo ha giocato titolare sabato scorso il big-match di campionato contro l'Inter, mentre il secondo era subentrato a gara in corso perché non ancora al meglio dopo l'ultimo infortunio.

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  • CHI GIOCA A CENTROCAMPO

    Nel caso in cui Anguissa non fosse a disposizione, Allegri a centrocampo avrebbe scelte praticamente obbligate.

    Contro l'Arsenal infatti non ci sarà neppure Scott McTominay che verrà sottoposto ad un intervento di ablazione per risolvere l'aritmia cardiaca benigna che gli era stata riscontrata.

    Insieme a Lobotka dunque giocherà De Bruyne, titolare per la prima volta in questa stagione. E diventa probabile la conferma di Vergara come mezzala. L'unica alternativa è rappresentata da Gilmour.

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  • CHI GIOCA IN ATTACCO

    Qualche soluzione in più per Allegri in attacco.

    La punta centrale anche contro l'Arsenal sarà ovviamente Rasmus Hojlund, ai suoi lati sicura la presenza di Politano che garantisce il necessario equilibrio tattico.

    Qualche dubbio invece dall'altra parte dove si giocano una maglia Lang e Alisson Santos, con le quotazioni del brasiliano in ribasso dopo la prestazione non esaltante offerta a 'San Siro'. Out per infortunio Giovane.

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