Cosa è la Unify League: il progetto, la proposta, il format e chi potrà partecipare

A22 Sports Management ha presentato il progetto della Unify League: in cosa potrebbe consistere questa nuova competizione europea.

Nome nuovo, ma anche una formula rivista. Il progetto Superlega lascia il posto a quello della ‘Unify League’ e l’obiettivo è questa volta quello di riuscire ad arrivare fino in fondo e creare un nuovo torneo che, nella forma e nella sostanza, potrebbe rivoluzionare il panorama calcistico europeo.

Dopo il fallimento del tentativo del 2021, il nuovo format è stato promosso dalla A22 Sports Management e si presenta come un qualcosa di totalmente rinnovato.

La A22 infatti, nel presentare il suo piano, ha proposto una formula che prevede l’ingresso nel torneo, e questa è forse la novità più importante, non per invito ma per meritocrazia.

Ma in cosa consisterebbe la Unify League?