Contro chi gioca l'Inter agli ottavi di Champions 2024/2025? Le possibili avversarie dei nerazzurri al turno successivo: come funziona e sorteggio

Inter al top nel girone di Champions 2024/2025, chi sarà l'avversaria della squadra di Inzaghi nella nuova fase del torneo europeo?

Al pari di poche altre squadre, l'Inter ha giocato al top le prime partite di Champions League: ben tredici punti per la squadra di Inzaghi dopo i primi cinque turni, con il Liverpool unico team davanti in graduatoria.

Assicuratasi la qualificazione al turno successivo, ovvero almeno ai playoff, l'Inter punta ora ad evitarli nelle ultime tre partite del girone unico: obiettivo ottavi di finale senza giocare gli spareggi.

In caso di ottavi di finale, contro chi gioca l'Inter? Come funziona il sorteggio per la squadra nerazzurra e quali sono le possibili avversarie?