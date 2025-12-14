Conte mette a nudo il Napoli: "Dobbiamo crescere nel carattere, per gestire i momenti servono esperienza e malizia"

"Il campanello d'allarme l'ho lanciato anche quando abbiamo vinto, con tante competizioni da giocare in estate ti preoccupi di fare una rosa all'altezza, ma se poi per motivi esterni viene ridotta, puoi tenere botta e alla fine devi pagare, altrimenti saremmo tutti dei fenomeni".

"In virtù di questo dobbiamo restare uniti, compatti, senza perdere entusiasmo e motivazione, non ci devono mancare, perché questa sarà un'annata non semplice. L'importante è aver voglia e affrontare le difficoltà cercando di migliorare, poi alcune cose sono oggettive, ma non voglio rimarcare alcune situazioni.

"Anche tutto l'ambiente deve starci vicino, abbiamo voglia di combattere sapendo che abbiamo 7 partite in trasferta e significa che qualcosina fuori casa… Questi 20' concessi all'Udinese, o col Benfica… Dobbiamo gestire meglio, in una partita di gare ce ne sono tante e quando il vento è contrario dobbiamo saper viaggiare lo stesso".