Secondo il quotidiano tedesco, il tecnico italiano - attualmente svincolato - considera il Bayern Monaco uno dei primi tre club in Europa.

È tra gli allenatori più ambiti e richiesti del mercato, ma sta aspettando l’opportunità giusta.

Gli estimatori non mancano, in Italia e nel resto d’Europa, ma Antonio Conte non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima sfida.

Dalla Germania, però, arrivano indiscrezioni sull’interesse dell’allenatore salentino per il Bayern Monaco.

L'articolo prosegue qui sotto

La società bavarese sta vivendo un momento molto difficile, con tre sconfitte di fila tra Bundesliga e Champions League, e potrebbe decidere di cambiare guida tecnica.

Nelle scorse settimane, Conte è stato accostato con insistenza a due club italiani in particolare, il Napoli di De Laurentiis e il Milan, che potrebbe aprire dare il via ad un nuovo progetto tecnico in estate con il possibile addio di Stefano Pioli.