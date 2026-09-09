Rimasto a Napoli piuttosto a sorpresa durante l'ultima sessione di mercato e rilanciato da Allegri nelle prime giornate, Noa Lang ha fatto subito un passo indietro prima di Napoli-Arsenal, al punto da venir escluso per l'esordio in Champions degli azzurri.
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"Comportamento non idoneo": Lang in tribuna per Napoli-Arsenal, cosa è successo
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LANG IN TRIBUNA: COSA E' SUCCESSO
La spiegazione su quanto è accaduto l'ha data il direttore sportivo Manna ai microfoni di Amazon Prime prima del match.
"Ieri Lang non ha avuto un comportamento idoneo e per questo oggi viene con me in tribuna. Si è scusato. Durante l'allenamento? Sì, episodio chiuso, sono cose che capitano, nessun tormentone, da domani è a disposizione".
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