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Noa LangGetty
Marco Trombetta

"Comportamento non idoneo": Lang in tribuna per Napoli-Arsenal, cosa è successo

Champions League
Napoli vs Arsenal
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Arsenal

Cosa è successo tra Lang e il Napoli: l'esterno olandese è stato escluso da Napoli-Arsenal per motivi disciplinari.

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Rimasto a Napoli piuttosto a sorpresa durante l'ultima sessione di mercato e rilanciato da Allegri nelle prime giornate, Noa Lang ha fatto subito un passo indietro prima di Napoli-Arsenal, al punto da venir escluso per l'esordio in Champions degli azzurri.

  • LANG IN TRIBUNA: COSA E' SUCCESSO

    La spiegazione su quanto è accaduto l'ha data il direttore sportivo Manna ai microfoni di Amazon Prime prima del match.

    "Ieri Lang non ha avuto un comportamento idoneo e per questo oggi viene con me in tribuna. Si è scusato. Durante l'allenamento? Sì, episodio chiuso, sono cose che capitano, nessun tormentone, da domani è a disposizione".

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