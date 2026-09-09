"Comportamento non idoneo": Lang in tribuna per Napoli-Arsenal, cosa è successo

La spiegazione su quanto è accaduto l'ha data il direttore sportivo Manna ai microfoni di Amazon Prime prima del match.

"Ieri Lang non ha avuto un comportamento idoneo e per questo oggi viene con me in tribuna. Si è scusato. Durante l'allenamento? Sì, episodio chiuso, sono cose che capitano, nessun tormentone, da domani è a disposizione".