Como-Napoli dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Como vs SSC Napoli

Como e Napoli si sfidano nel lunch match domenicale della 26ª giornata di Serie A: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Como e Napoli aprono il menù domenicale della 26ª giornata di Serie A. Una sfida che mette in palio punti molto pesanti, seppur per ambizioni diverse.

Dopo aver rallentato la propria corsa pareggiando negli ultimi tre turni di campionato, il Napoli di Antonio Conte vuole tornare al successo per consolidare il primo posto in classifica. Gli azzurri sono primi con 56 punti, due in più dell’Inter seconda.

Dopi una serie di gare ben giocate ma sempre perse, il Como si presenta al match dopo il bel successo ottenuto al Franchi contro la Fiorentina: adesso l’obiettivo della squadra di Fabregas è quello di dare continuità ai risultati, nonostante l’avversario sia tra i più ostici in assoluto.

Tutte le info su Como-Napoli: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.