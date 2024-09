Come vedere la UEFA Champions League su NOW: quali e quante partite vengono trasmesse e quanto costa

La nuova Champions League, a cui per la prima volta partecipano 5 italiane, è visibile su NOW: come attivare il servizio.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

36 formazioni partecipanti al posto di 32, un nuovo girone unico a sostituire i vari raggruppamenti e cinque italiane in corsa per la prima volta nella storia della competizione: la UEFA Champions League 2024/2025 promette spettacolo ed emozioni con il suo nuovissimo formato, in un'annata che si preannuncia storica.

Quale sarà il percorso di Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna? Chi succederà al Real Madrid nell'albo d'oro della Champions League? Le risposte arriveranno direttamente sul campo, nel contesto di un regolamento rinnovato: 8 partite a testa in casa o in trasferta, le prime 8 che si classificheranno direttamente agli ottavi di finale, le altre 8 qualificate dagli spareggi tra la nona e la ventiquattresima.

Emozioni che gli appassionati potranno vivere in diretta streaming su NOW, che anche quest'anno mette a disposizione del pubblico le grandi notti della UEFA Champions League. Di seguito tutte le informazioni utili per usufruire del servizio: quali e quante partite vengono trasmesse, quanto costa, quale pacchetto scegliere e come sottoscrivere l'abbonamento necessario per vedere le sfide.