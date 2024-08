Come vedere il sorteggio della Champions League 2024/2025 su NOW: quanto costa e come abbonarsi

La nuovissima Champions League è visibile su NOW: come vedere il sorteggio del girone unico da 36 squadre in diretta tv e streaming.

La nuovissima UEFA Champions League, che a partire dall'edizione 2024/2025 prevede la presenza di 36 squadre al posto delle canoniche 32 e di un unico maxi raggruppamento in luogo della fase a gironi, sta per prendere il via. Inter, Juventus, Milan, Atalanta e Bologna: per la prima volta nella propria storia e nella storia del torneo, l'Italia avrà cinque rappresentanti pronte a tenere alta la bandiera tricolore.

Le formazioni italiane, così come tutte le partecipanti alla competizione, conosceranno il proprio cammino tramite un sorteggio: durante l'evento verranno stabiliti non soltanto gli accoppiamenti delle sfide del girone, che vedranno ogni squadra disputare otto partite contro otto avversari diversi di cui quattro in casa e altrettante in trasferta, ma anche il percorso della fase a eliminazione diretta fino alla finale, come avviene agli Europei e ai Mondiali.

Il sorteggio del girone unico della Champions League 2024/2025 sarà visibile in diretta su NOW, che nella propria offerta sportiva comprende la visione in esclusiva streaming di 185 partite su 203 della massima competizione europea. Ecco dunque tutte le informazioni su come vederlo.